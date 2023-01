Gabi Torje a pus capăt speculațiilor! Motivul pentru care a plecat de la Farul Constanța 

La scurt timp, fotbalistul de 33 de ani și-a găsit un nou angajament în străinătate. Jucătorul de bandă a revenit în Turcia, la Genclerbirligi.

În primul meci jucat pentru echipa din liga secundă a Turciei, Gabi Torje a reușit să marcheze, însă nu a fost de ajuns, Genclerbirligi pierzând în deplasare, scor 2-1, cu Altinordu.

De ce a plecat Gabi Torje de la Farul Constanța



"A fost o discuție cu domnul Iașko, înainte de Crăciun. Mi s-a comunicat că ar fi ok să renunțăm și asta a fost tot. Nu mi s-a spus ceva în mod special, vreun motiv.

(n.r. - nu cu Gică Hagi trebuia să vorbești?) Nu știu, eu am vorbit cu domnul Iașko. El m-a sunat, am pregătit toate hârtiile. Mi-am luat la revedere de la toată lumea la Constanța. I-am mulțumit domnului Hagi pentru modul în care s-a comportat cu mine cât am fost acolo, că m-a ajutat. Asta a fost tot.

Da, a fost o experiență plăcută, mai ales că m-am reîntâlnit și am lucrat cu Gică Hagi. M-am bucurat foarte mult. Îi mulțumesc pe această cale.

Sper să aibă un retur de campionat și un play-off cât mai reușite, să câștige cât mai multe meciuri și să iasă campioni. Dacă ies ei campioni, ies și eu", a declarat Gabi Torje la DigiSport.

Contract până în vara anului 2024 pentru Gabriel Torje la Genclerbirligi

Românul a semnat un angajament până în vara lui 2024, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Conform informațiilor www.sport.ro, Gabriel Torje va avea un salariu de aproximativ 20.000 de euro pe lună la Genclerbirligi.

"Turcia este o țară pe care o cunosc. Sunt foarte fericit și încântat să reîntâlnesc fanii sportului turc. Din moment ce am mai jucat la Ankara, știu că Genclerbirligi este un club mare, cu foarte mulți suporteri.

Sunt gata să fac tot posibilul pentru a fi demn de o comunitate atât de mare și aștept cu nerăbdare ziua în care mă voi întâlni cu suporterii lui Genclerbirligi", a declarat Gabriel Torje pentru site-ul oficial al clubului.