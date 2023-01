Liviu Ciobotariu a discutat și despre posibilul transfer al lui Gabi Tamaș. Fundașul de 39 de ani este liber de contract după ce și-a reziliat contractul cu Petrolul, iar directorul sportiv Florin Cernat a declarat recent că discută cu fostul internațional posibilitatea de a reveni la FC Voluntari.

Liviu Ciobotariu: "Nu este nimic cert cu Gabi Tamaș"

Tehnicianul celor de la Voluntari spune că lucrurile nu sunt puse la punct, iar Tamaș nu a oferit până în prezent un răspuns clar.

"Deocamdată nu este nimic cert (n.r - în cazul aducerii lui Gabi Tamaș). Eu am avut câteva discuțiii cu el, însă nu știu exact se va întâmpla. Eu am mai declarat și vă spun și acum. Există anumite negocieri. În cazul în care o parte nu este de acord, este clar că transferul nu se va realiza", a spus Ciobotariu.

Liviu Ciobotariu: "A venit și Dumiter, avem concurență în atac"

În Turcia, FC Voluntari va disputa trei partide amicale, cu FC Mezokovesd (7 ianuarie), Wisla Plock (10 ianuarie) și o echipă din Kazahstan. Liviu Ciobotaru speră ca perioada de pregătire le va pride bine jucătorilor săi și se arată încântat de aducerea unor jucători precum Andrei Dumiter sau Runar Mar Sigurjonsson

"Va fi o perioadă scurtă de pregătire. În 17 zile noi jucăm primul meci oficial, așa că e destul de comprimat. E o perioadă de pregătire, vom avea și 3 jucători de verificare. Trebuie să ne prindă într-o formă bună la primul joc, cu U Cluj.

Mă bucur că avem concurență pe posturi. De aceea mi-am și dorit să mai aducem doi jucători. În această perioadă au intervenit modificări în lot. Au plecat jucători - Cosmin Achim, Omar Govea, Nicolas Popescu. E clar că pentru noi e o pierdere mare Omar Govea, dar eu cred că ne-am acoperit pe această poziție transferându-l pe Runar. Plus că a venit și Dumiter, avem concurență în atac, ceea ce este bine.

Ne dorim să ajungem cât mai departe. Am terminat sezonul trecut pe locul 4, iar acu me clar că e mult mai greu, campionatul e mult mai echilibrat, însă am speranțe că putem să realizăm mult mai mult", a mai spus Ciobotariu.