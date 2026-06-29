Japonia, record nedorit teribil la Campionatul Mondial! Contraperformanța niponilor

Japonia, record nedorit teribil la Campionatul Mondial! Contraperformanța niponilor CM 2026
SPORT.RO
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Naționala Japoniei a primit gol în prelungiri și a fost eliminată de Brazilia în 16-imile CM 2026.

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Selecţionata Braziliei s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Japoniei cu scorul de 2-1 (0-1), luni, pe Houston Stadium, în al doilea meci din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Brazilia - Japonia 2-1

Condusă la pauză prin golul lui Kaishu Sano (29), Brazilia a revenit în partea secundă şi a egalat prin Casemiro (56), iar în minutele adiţionale a dat lovitura de graţie, prin Gabriel Martinelli (90+6).

Astfel, pentru a cincea oară consecutiv, Japonia este eliminată de la Mondial încă din prima fază eliminatorie (optimi în 2002, 2010, 2018 și 2022 și, acum, șaiprezecimi în 2026)!

Filmul meciului, decis de golul lui Martinelli din minutul 90+6

Selecao a fost pedepsită pentru o neatenţie, dar a găsit resursele să întoarcă scorul şi să continue competiţia.

Deşi a construit lent, previzibil, echipa antrenată de Ancelotti şi-a creat câteva ocazii în debutul meciului, prin Bruno Guimaraes (2), cu un şut la colţul scurt, deviat de Sano, şi şuturi expediate de Cunha (14) şi Bruno Guimaraes (14).

În min. 29, Sano a reuşit o intercepţie la centrul terenului în faţa lui Danilo, a pătruns pe centru şi a marcat cu un şut din marginea careului.

Echipa ''Canarinha'' a acuzat şocul şi nu a avut decât două ocazii după aceea, până la pauză, şuturi de la distanţă expediate de Vinicius (34) şi Cunha (38), ambele apărate de portarul Suzuki.

Brazilia a revenit de la cabine mult mai serioasă, mai decisă şi a luat cu asalt poarta ''Samurailor albaştri''.

Z. Suzuki s-a remarcat la lovitura de cap a lui Bruno Guimaraes (52), apoi Tomiyasu a respins de pe linia porţii mingea trimisă din plonjon cu capul de Casemiro (54).

Casemiro (56) a reuşit egalarea, cu o lovitură de cap din 4 metri, la centrare lui Gabriel Magahaes.

Imediat, cvintupla campioană mondială a avut şansa de a prelua conducerea, dar Z. Suzuki a respins în bară şutul lui Vinicius la colţul lung (58).

Japonia a avut rareori acţiuni ofensive reuşite, cum a fost în min. 64, când Ueda a şutat din colţul careului mare, dar Alisson a respins.

Selecao nu a încetat să speră că va încheia meciul în timpul regulamentar, iar Vinicius (89) a trimis un şut periculos din marginea careului, deviată pe lângă poartă.

Când lumea părea împăcată cu prelungirile, Rayan a recuperat o minge, Bruno Guimaraes l-a găsit în careu pe Martinelli (90+6), iar acesta a marcat cu un şut la colţ, aducând calificarea în optimi. Agerpres

Ce urmează și ce recorduri s-au bifat

În optimile de finală, Brazilia va înfrunta câştigătoarea dintre Cote d'Ivoire şi Norvegia, într-un meci programat pe New York New Jersey Stadium.

Japonia era neînvinsă de zece meciuri, în care obţinuse victorii cu Brazilia la Tokyo (3-2, după ce Selecao a avut 2-0 la pauză) şi cu Anglia la Londra (1-0).

Brazilia este echipa cu cele ai multe goluri marcate la Cupa Mondială, 244, urmată de Germania, cu 242 de goluri, şi Argentina, 160 de goluri.

Japonia nu a reuşit niciodată să obţină o victorie în faza eliminatorie la Cupa Mondială în cinci încercări.

Caseta meciului Brazilia - Japonia 2-1

Au marcat: Casemiro (56), Gabriel Martinelli (90+6), respectiv Kaishu Sano (29).

Houston, Houston Stadium: 68.777 spectatori

Cupa Mondială 2026 - şaisprezecimi de finală

Au evoluat echipele:

Brazilia: 1. Alisson Becker - 13. Danilo, 4. Marquinhos (căpitan), 3. Gabriel Magalhaes, 16. Douglas Santos - 8. Bruno Guimaraes (18. Danilo Santos, 90+8), 5. Casemiro (17. Fabinho, 90+2), 20. Lucas Paqueta (19. Endrick, 46) - 26. Rayan, 9. Matheus Cunha (22. Gabriel Martinelli, 66), 7. Vinicius Junior. Selecţioner: Carlo Ancelotti.

Rezerve neutilizate: 12. Weverton, 23. Ederson - 6. Alex Sandro, 14. Gleison, 15. Leo Pereira, 24. Roger Ibanez, 2. Ederson Silva, 10. Neymar, 21. Luiz Henrique, 25. Igor Thiago.

Japonia: 1. Zion Suzuki - 22. Takehiro Tomiyasu, 3. Shogo Taniguchi, 21. Hiroki Ito - 10. Ritsu Doan (căpitan; 2. Yukinari Sugawara, 66), 24. Kaishu Sano, 15. Daichi Kamada (7. Ao Tanaka, 78), 13. Keito Nakamura (25. Junnosuke Suzuki, 66) - 14. Junya Ito (6. Shuto Machino, 78), 18. Ayase Ueda, 11. Daizen Maeda (19. Koki Ogawa, 90+7). Selecţioner: Hajime Moriyasu.

Rezerve neutilizate: 12. Keisuke Osako, 23. Tomoki Hayakawa - 4. Kou Itakura, 5. Yuto Nagatomo, 16. Tsuyoshi Watanabe, 20. Ayumu Seko, 8. Takefusa Kubo, 17. Yuito Suzuki, 9. Keisuke Goto, 26. Kento Shiogai.

Arbitru: Maurizio Mariani; arbitri asistenţi: Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (toţi din Italia); al patrulea oficial: Sandro Schaerer (Elveţia); arbitru asistent de rezervă: Stephane De Almeida (Elveţia)

Arbitru video: Marco Di Bello (Italia); arbitri asistenţi video: Ivan Bebek (Croaţia), Joe Dickerson (SUA)

Cartonaşe galbene: Sano (12), Casemiro (14), Kamada (45), Danilo (48), Junnosuke Suzuki (84).

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