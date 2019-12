Florinel Coman, golgheterul Ligii 1 la finalul anului! Reactia fotbalistului cu care Becali vrea sa dea LOVITURA! Ce a spus dupa victoria in fata Craiovei

Florinel Coman a facut inca un meci de senzatie si a reusit sa marcheze golul doi al ros-albastrilor. De asemenea, Coman a facut si faza senzationala prin care a obtinut penalty-ul pe care l-a ratat Tanase.

"Mbappe" este golgheterul Ligii 1 la finalul acestui an cu 10 goluri si pe langa aceste reusite a mai oferit si 6 pase decisive.

Atacantul a declarat la finalul partidei ca este cel mai bun an al lui si datoreaza acest lucru colegilor:

"Am inceput foarte bine, am facut presiune. I-am luat de sus si nu au avut nicio sansa. Pe teren asa am simtit, scorul si ocaziile pe care le-am avut si penalty-ul. Per total cred ca am fost mult peste ei si ne bucuram ca am reusit ce ne-a iesit la antrenament.

Ne simtit foarte bine atat in teren cat si in afara, suntem prieteni si cred eu ca asta conteaza foarte mult.

Ne vom bate la titlu, indiferent de ce a fost. A fost o situatie delicata la inceput, ne-am axat pe cupele europene si am avut si accidentati, dar stiam ca vom reveni aici sus.

Ma gandesc la sarbatori acum si vom vedea dupa. Vreau sa merg acasa sa stau cu familia si vom vedea de la anul.

Cu siguranta este cel mai bun an al meu, nu as fi putut face asta de unul singur. Sunt foarte fericit ca acesti colegi pe care ii am sunt alaturi de mine, suntem o familie si sunt meritele lor", a spus Florinel Coman la finalul meciului.