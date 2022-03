Florinel Coman, ajutat de un fost dinamovist să treacă peste pasa proastă: „Este clientul nostru de mulți ani!”

În ultimul an, Florinel Coman (23 ani) a fost chinuit de accidentări, iar randamentul atacantului legitimat la FCSB nu a mai fost același. Evoluțiile sale au fost din ce în ce mai șterse, iar prestațiile extraordinare ale lui Octavian Popescu (19 ani) în flancul stâng, l-au făcut pe Gigi Becali să-și pună preferatul pe banca de rezerve.

Pentru a depăși momentele dificile, Florinel Coman a ales să apeleze la mental coaching, la fima lui Cătălin Munteanu. Cu toate că în România consilierea psihologică este abia la început, fostul dinamovist susține că jucătorii din străinătate apelează la acest procedeu în mod constant de foarte mult timp.

Munteanu: „Obiectivul este să clădim mentalități de învingător!”

„Îl ajută mental coaching. Florinel chiar este clientul nostru și face cu noi de foarte mulți ani. Cred că pe orice jucător îl ajută mental coaching-ul, pentru că te ajută să ai mentalitate de învingător pentru a-ți îndeplini obiectivele.

Ăsta este obiectivul nostru principal, să clădim mentalități de învingători la toți fotbaliștii, pentru ca, ușor-ușor, să poată să-și îndeplinească obiectivele pe care și le pune în fotbal.

Deci cred că mental coaching-ul îl ajută nu numai pe Florinel. În străinătate se face de foarte mult timp, iar noi am înființat această firmă de 5 ani. Afară, mulți jucători profesioniști au antrenorul lor personal pentru a-și antrena mintea, pentru a-și clădi mentalitatea de învingător de care are nevoie.

Sunt foarte mulți din Liga 1 și de afară care fac cu noi. Toată lumea știe de Răzvan Marin, Hanca și mulți alții și sunt foarte mulțumiți”, a declarat Cătălin Munteanu pentru digisport.

Coman, desființat de Gigi Becali după eșecul cu FC Argeș: „Crezi că o să mai joace? Eu nu mai am bază în el!”

Înfrângerea din etapa a 29-a din campionatul regulat, 0-1 cu FC Argeș, l-a dezamăgit profund pe Gigi Becali. Patronul FCSB-ului a fost înfuriat că cerințele nu i-au fost ascultate și l-a mustrat public pe Florinel Coman pentru prestația șteargă contra argeșenilor.

„A zis Meme că rezolvă el, am văzut cum a rezolvat. Eu când am spus să bată Tavi, bate Tavi! Tu știi cine e Coman? El e cel mai mare fotbalist al globului! A dat pasă la portar. Nu mai vreau să mă duc pe acolo, să țip, să urlu, îmi ajunge.

Crezi că o să mai joace Coman? Eu nu mai am bază deloc în el, nu mai am încredere în el deloc că poate să fie fotbalist. Nu mai cred, când el are situații de a marca. Nu mai are forță deloc, nici plecare, nici viteză. Știi cum se poate uita fotbalul? Hai să-ți spun.

El îl știe, doar că mintea trebuie să facă un fel de colaborare cu trupul. Când mintea ta vrea ceva, iar trupul tău nu poate, intervine neîncrederea. El știe foarte bine la ce mă refer eu”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, la PRO X.



Florinel Coman încă nu a reușit să marcheze în acest sezon de Liga 1. În 12 prezențe adunate în campionat, extrema FCSB-ului a oferit doar două pase decisive.