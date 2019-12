Florinel Coman a marcat in poarta Viitorului, dar Hagi nu mai are timp sa vorbeasca de fostul jucator: "Tu nu vezi cum arat? Chiar asa?"

Florinel Coman a facut din nou o partida foarte buna si a fost decisiv in victoria FCSB-ului cu 2-0 in fata echipei lui Hagi.

FCSB s-a impus cu 2-0 in fata Viitorului si Florinel Coman a participat la ambele reusite. In minutul 22 i-a centrat perfect din corner lui Soiledis, iar in prelungirile primei reprize a finalizat cu un sut cu piciorul stang din interiorul careului si a stabilit scorul final.

Dupa meci, Gica Hagi a fost intrebat daca este mandru de prestatiile jucatorului pe care l-a lansat:

"Sa simt eu mandrie? Tu nu vezi cum arat? Chiar asa? Ei s-au dus, sunt in alta parte acum, au lucrurile lor. Eu ma bucur cand marcam noi, cand castigam noi. Mai vorbim, dar foarte rar, foarte, foarte rar. Nu am timp sa vorbesc, la cata munca am de facut", a spus Hagi.

Pentru Viitorul urmeaza meciul din deplasare de la Medias, echipa cu care este in lupta pentru un loc de play-off. Echipa lui Hagi are in acest moment 35 de puncte si este la doar doua puncte avans de Gaz Metan.