Tănase a reușit un hat-trick pentru campioana României, însă nu a fost suficient. De cealaltă parte, au marcat Alexandru Musi și Armstrong, care a reușit și el o ”triplă”.

Florin Tănase: ”E normal ca suporterii să scandeze!”

La zona mixtă, Florin Tănase a vorbit din nou despre arbitrajul din derby și a declarat că rezultatul putea fi diferit dacă Horațiu Feșnic nu dicta penalty pentru Dinamo pe finalul primei jumătăți.

Totuși, cel mai în formă jucător al lui FCSB din acest moment spune că este convins că echipa va reuși să își reintre în ritm și să depășească acest moment critic.

”E clar că noi nu suntem într-o formă foarte bună, nu jucăm cee ace trebuie, ce am jucat în trecut. Trebuie să ne trezim și să practicăm fotbalul pe care îl știm, plus aceste decizii ale arbitrilor. Când au făcut 2-1, nu ai voie să dai așa penalty.

E greu, e un moment pe care sper să îl depășim, ne cerem scuze în fața fanilor, ei sunt admirabili, nu merită așa ceva.

Dacă nu ești bine mental, nu ești bine nici fizic. E clar că nu ai cum să fii bine mental când pierzi cinci din șase meciuri. Nu ne explicăm nici noi. Am început sezonul cu un trofeu, trebuia să creștem de la meci la meci, din păcate nu am făcut-o. Un lucru pozitiv este că aceste înfrângeri au venit în startul sezonului și avem timp să ne revenim și cu siguranță o vom face. E normal să te îngrijoreze că ai cinci înfrângeri în șase meciuri, dar sper să ne revenim cu meciul de joi și ușor-ușor să ne recăpătăm forma pe care am arătat-o”, a spus Florin Tănase după meci.

La finalul jocului, roș-albaștrii au fost apostrofați de suporterii din Peluza Nord. Întrebat despre reacția fanilor, Tănase a explicat: ”E normal ca suporterii să scandeze, îi înțelegem, am pierdut prea multe partide în ultimul timp și azi am pierdut în fața rivalilor. Cred că dacă nu se dicta acel penalty, poate și unele faulturi... Asta este, noi încasăm prea multe goluri, trebuie să analizăm cum ajung adversarii atât de ușor în preajma porții și să schimbăm aceste lucru. Dacă schimbăm asta, de marcat, noi cu siguranță o vom face”.

Pe final, decarul de la FCSB a vorbit și despre golul marcat de Alexandru Musi împotriva lui FCSB și a avut cuvinte de laudă la fostul jucător al campioanei trecut acum în tabăra adversă: ”Musi e fotbalist, e normal, își dorește să marcheze. Bravo lui, felicitări, Musi e un jucător talentat. Dinamo e o echipă care încearcă să joace. Și anul trecut, chiar dacă noi i-am bătut, dar e o echipă care încearcă să joace și pe alocuri o face foarte frumos. Au profitat de forma noastră și au câștigat”.