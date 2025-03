După ce Prunea i-a contestat calitățile de antrenor și l-a acuzat că "miroase a licori", Adrian Mutu a susținut într-o conerință de presă că fostul portar îi poartă pică, deoarece i-a fost alături lui Răzvan Burleanu.



În replică, Prunea a susținut la Digisport că nu are nimic cu persoana Adrian Mutu și n-a făcut nimic altceva decât să-i evalueze rezultatele ca antrenor.

Prunea, un nou atac la Mutu



"Radu, pune-te în locul meu. Băieții lui se uită la emisiune. Domnule, Florin Prunea vrea răul acestui club? Ce să spun eu? Nu a început de la mine, ci de la el.



Problema am lămurit-o, pe asta cu Burleanu. Nu are nicio legătură cu Burleanu. Eu analizez antrenorul. Mai e vreun antrenor cu contract în lumea asta care are și emisiuni? Echipa lui pierde obiectivul. Eu am lăudat munca lui Topal.



El a preluat echipa pe loc de play-off. Eu ce să fac, să mint? Nu am o problemă ce contracte are. Eu vorbesc de rezultatele antrenorului. Chestia cu Burleanu am rezolvat-o cu el la Cluj. Rămâne între noi doi. Credeam că am trecut de pasul ăsta.



Eu cred că are lucruri mai importante de făcut. Eu vorbesc de rezultate, la echipele la care a fost. Care sunt rezultatele lui? Luați meciuri câștigate, egaluri și pierdute. Eu îl analizez la echipa la care a venit.

A luat-o de pe locul șase, dar să vedem pe ce loc termină acum? Acolo sunt jucători eroi. Topal a lăsat-o pe locul șase, să vedem pe ce loc termină el.



Eu am puterea să îmi cer scuze pentru lucrurile private pe care le-am spus", a spus Florin Prunea.



Adrian Mutu a preluat Petrolul Ploiești la începutul acestui an și a adunat opt meciuri pe banca "lupilor galbeni", înregistrând o singură victorie (3-1 cu Botoșani).