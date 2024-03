”Lupii galbeni” au făcut duminică seară deplasarea pe Arena Națională. Cu aproape 20 de mii de suporteri în tribune, FCSB a câștigat partida și a beneficiat de toate cele trei puncte.

Florin Pârvu, perplex după ultimul eșec: ”M-a surprins enorm ce a făcut FCSB”

Astfel, Petrolul Ploiești a fost scoasă din lupta pentru play-off în sezonul în curs, iar Florin Pârvu, antrenorul ”lupilor galbeni” a precizat că există o dezamăgire legată de acest aspect.

De asemenea, tehnicianul susține că FCSB a tras de timp în partea secundă, fapt care l-a surprins enorm.

”Nu suntem resemnați. E clar. După cum ați văzut și în seara asta, chiar dacă prima repriză am închis-o destul de bine spun eu, repriza a doua pe încep au reușit să marcheze. Și după asta eu am schimbat jocul și am reușit să punem mai multă presiune pe ei. Cred că am reușit pe ei să punem o presiune, fără să concretizăm, dar plutea golul în aer, cum se spune.

Aș vrea să nu vorbesc despre arbitraj. Nu sunt un antrenor care vorbește de arbitraj, dar au fost câteva situații care ar trebui să fie analizate. Nu știu dacă faultul la Bratu sau mâna în gât pusă lui Ișfan. Cred că se puteau analiza lucrurile astea.

Tot timpul putem face mai mult noi ca antrenori. Și acum după meci te gândești că puteam face mai mult. FCSB începând de la jumătatea reprizei a doua au început să tragă de timp la ei acasă. Pe mine m-a surprins enorm lucrul acesta. Probabil a fost strategia lor. Au jucat la rezultat. M-a surprins să-i văd acasă la ei, pe Arena Națională, să tragă de timp.

Există o dezamăgire, clar, până în ultimele etape din sezonul regular, Petrolul a fost acolo și a cochetat cu locurile care duc în play-off. Jocul de la Arad ne-a turnat plumb în picioare. De acolo parcă s-a întâmplat ceva. Rămânem însă cu un joc bun, dar fără să fim eficienți”, a spus Florin Pârvu după meci.

În urma înfrângerii, Petrolul Ploiești rămâne pe a 10-a poziție cu 35 de puncte. Șapte victorii, 14 remize și opt eșecuri au înregistrat ”lupii galbeni” până în clipa de față.

De cealaltă parte, FCSB (64p) și-a configurat un avans de 13 puncte față de Rapid București (locul doi). 19 victorii, șapte rezultate de egalitate și trei înfrângeri au obținut elevii lui Elias Charalambous până acum.