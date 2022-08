FCU Craiova - Petrolul 0-1 | Ivanovski, fără perdea cu privire la evoluția "lupilor galbeni": „Am zis să facem jocuri mai rele”

FCU Craiova a început în forță, a fost echipa cu mult mai multe ocazii, însă "lupii galbeni" au reușit să înscrie. Jair a marcat din lovitură liberă un supergol chiar înainte de fluierul final al primei și a securizat victoria pentru echipa sa.

Mirko Ivanovski, atacantul Petrolului Ploiești, a vorbit despre evoluția echipei sale și a evidențiat faptul că echipa sa preferă să joace la rezultat, decât să creeze faze care bucură ochiului în timpul meciului și să piardă.

Ivanovski: „Am zis să facem jocuri mai rele, dar să facem puncte”

„Mă simt mai tânăr cu 10 ani. Sunt pregătit foarte bine, mă simt bine. Doamne ajută că nu m-am accidentat.

Nimeni nu credea, ăsta e adevărul (n.r. Petrolul are 10 puncte). Primele trei meciuri am jucat fotbal, am avut ocazii, însă nu am reușit să acumulăm puncte.

După, am zic că facem jocuri mai rele, dar să facem puncte. Treaba noastra e să facem jocul cum știm noi, cum facem și la antrenamente. Mergem pas cu pas. Jucăm acasă în următorul meci și mergem să câștigăm.”, au fost cuvintele lui Mirko Ivanovski, după victorie.

FCU Craiova - Petrolul 0-1

Ploieștenii au cules cele trei puncte de pe Stadionul Municipal din Târgu Jiu și se clasează pe a doua poziție, la doar un punct de liderul FC Botoșani (11p), însă cu un meci în plus.

De cealaltă parte, FCU Craiova se apropie de zona fierbinte a clasamentului, cu șapte puncte din 18 posibile. Oltenii răsuflă, însă, ușurați, aflându-se la cinci puncte de locul 14.