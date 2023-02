Leo Strizu, antrenorul din acte al vicecampioanei, este convins că Pintilii va continua alături de FCSB, cel puțin până la finalul acestui sezon.

„Atâta timp cât colaborarea cu Pintilii este una bună, nu cred că această decizie va fi luată acum. Poate de la vară se va lua această decizie. Pintilii va sta în continuare pe bancă. Pintilii nu are reacții care să atragă atenția Federației. Cât Pintilii ocupă locul pe care îl are, nu are cineva ce să-i facă”, a spus Strizu, la conferința de presă.

Mihai Pintilii a reușit să o „resusciteze” pe FCSB în acest sezon. Cum o singură înfrângere în Superliga de la venirea sa pe banca tehnică, vicecampioana a urcat până pe trei în clasament și are șanse importante la titlu în acest sezon”, a spus Leo Strizu la conferința de presă dinaintea meciului cu Universiteatea Craiova.

FCSB joacă următorul meci împotriva Universității Craiova, duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 26 din sezonul regulat al Superligii. Cele mai tari faze vor fi pe SPORT.RO.

Ce a spus Becali despre Mihai Pintilii

„N-are de ce să-i dea (n.r. amendă lui Pintilii). El nu o să mai fie pe bancă. O să stea în lojă. Unde să-i dea? Leo Strizu e pe bancă. Cum să-l suspende și pe Leo Strizu? Cine să-i suspende? Ce, sunt procurori? Antrenamentele le face Neubert, care e problema? Nu vii tu Burchel, pleacă de aici! Du-te, cu regulamentele tale!

Care vrea să piardă banii pune antrenor. După fotbal feminin, mă obligi acum cu licența. După ce că suntem varză, praf, venim cu reguli. Du-te la UEFA, unde vezi civilizație. E carnet de Moldova, lasă-l să antreneze!

Pe ei nu-i interesează decât Becali. De șapte ani Croitoru și Poenaru antrenează. Rădoi la națională. Mie îmi place mult de Leo Strizu (n.r râde). Pintlii doar îl ajută la antrenamente. Pintilii stă în lojă. Poate mai inventează Burchel ceva. Inventează reguli care să-mi fie favorabile, nebunule! Dacă Neubert face echipa să joace, să pun pe unul care arată la tablă și echipa nu joacă?”, a spus Gigi Becali.