George Țucudean a făcut furori în România. A evoluat la echipe precum Dinamo, FCSB sau CFR Cluj și s-a făcut remarcat pe oriunde, reușind să înscrie goluri și să ajute echipele la lupta pentru titlu.

„Nu a jucat pentru bani!” Salariul suprinzător primit de George Țucudean la FC Viitorul: „Asta e soarta!”

În perioada februarie 2017 - 2018, George Țucudean a evoluat pentru Viitorul lui Gică Hagi. La echipa de la malul mării, fostul atacant a bifat 29 de apariții și și-a trecut în cont 27 de goluri, dar și 12 pase decisive.

Actualul președinte de la CSM Reșita, Cristi Bobar, a fost invitatul lui Andru Nenciu în cadrul emisiunii „Poveștile Sport.ro”, unde a vorbit, printre altele, și despre George Țucudean, un bun prieten de-al său.

„Chiar am petrecut sărbătorile de iarnă împreună și am discutat. E clar că are un regret. Dacă el ar fi continuat... Are doi copii, o familie frumoasă, ar fi riscat prea mult. E dureros pentru el că în momentul de glorie când era în atenția naționalei, golgheter la CFR Cluj... Dar asta e viața.

Are multe afaceri, e implicat de la ora 8 până seara! E greu de dat de el la telefon. Asta e soarta. Nu a jucat pentru bani, dar un tip foarte, foarte serios și profesionist. A mers la Viitorul Constanța, la Gică Hagi, și avea un salariu foarte mic, nici 3000 de euro nu avea, apoi a ajuns la CFR pe bani”, a spus Cristi Bobar la Poveștile Sport.ro.

Cristi Bobar, despre George Țucudean la Poveștile Sport.ro