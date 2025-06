Cotat la 7,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Darius Olaru mai are contract cu formația dirijată de Elias Charalambous până la finele stagiunii 2027/28.



”FCSB sau o echipă din mijlocul clasamentului din străinătate?” Darius Olaru a răspuns surprinzător



Darius Olaru s-a accidentat în sezonul recent încheiat în stagiul de pregătire al campioanei en-titre din Antalya, de iarna trecută, și a ratat meciuri importante atât din Europa League, cât și din campionatul României.



”M-am simțit ciudat, că e lucrul pe care eu îl iubesc cel mai mult. Practic, s-a oprit tot dintr-odată. Am fost focusat însă să revin cât mai repede lângă băieți și să redevin jucătorul



Țin minte că în prima zi am avut o discuție cu cineva din club. Am fost foarte supărat. Veneau meciuri importante pentru noi și în Europa și știam că urmează și play-off-ul. Am fost foarte supărat.



Din a doua zi, am fost focusat pe recuperare”, a spus Olaru la Orange Sport.



Olaru a primit și o întrebare delicată despre cariera sa.



”Dacă ai știi că FCSB merge an de an în cupele europene, unde ai putea să faci performanțe și să intri în istoria clubului, ai prefera să rămâi la FCSB sau ai alege o echipă din mijlocul clasamentului din unul dintre cele cinci campionate mari?”, a fost întrebat Olaru.



Căpitanul roș-albaștrilor a sugerat că, în circumstanțele oferite, ar rămâne la FCSB să scrie istorie la club.



”Foarte dificilă întrebarea. Acum, depinde. Intervin alte lucruri. Bani, chestiile astea. Cred că aș prefera să rămân la FCSB, dacă aș avea atâtea rezultate bune”, a răspuns fotbalistul.



Olaru a ajuns la clubul patronat de Gigi Becali în ianuarie 2020, după ce FCSB a plătit 600.000 de euro pentru serviciile sale, în clipa în care era cotat la 1,1 milioane de euro de site-urile de specialitate.