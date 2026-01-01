Campioana României se clasează pe poziția a 9-a după 21 de etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, cu 31 de puncte. Opt victorii, șapte rezultate de egalitate și șase înfrângeri a consemnat FCSB până acum.



FCSB, mesaj de Anul Nou: ”În 2026 sperăm să ne bucurăm de noi performanțe extraordinare”



De Anul Nou, FCSB a publicat un mesaj pentru suporteri. Roș-albaștrii pleacă în cantonament la începutul lunii și revine în campionat la mijlocul lui ianuarie cu meciul de la Pitești cu FC Argeș.



”Campionii României vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul oferit în 2025, an care a adus un nou titlu și o nouă Supercupă a României.



Sperăm ca, în 2026, să ne bucurăm împreună de noi performanțe extraordinare.



La mulți ani!”, a scris FCSB pe rețelele social media.



Ciprian Marica recunoaște: ”Dacă pleacă de la FCSB va fi o pierdere. E un lider”

Întrebat despre o eventuală plecare a lui Florin Tănase, Ciprian Marica a recunoscut că ar putea fi o pierdere mare pentru gruparea roș-albastră cedarea golgheterului.



Tănase a fost ofertat din China și Golf și ar putea să o părăsească pe campioana României în fereastra de transferuri din iarnă.



”Tănase nu e un jucător neapărat spectaculos, dar e un jucător de echipă și a reușit prin carisma pe care o are să se impună în vestiarul lui FCSB. A devenit un lider al vestiarului.



Atunci când îți pleacă un lider, te slăbește puțin ca echipă. Vom vedea acum dacă va pleca. Eu cred că va fi o pierdere”, a spus Ciprian Marica pentru Pro TV și Sport.ro.

