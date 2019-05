Primul jucator care pleaca de la CFR Cluj dupa al 2-lea titlu: "S-a inteles cu o echipa din Italia!" Anuntul lui Dan Petrescu

Dan Petrescu e hotarat sa aduca jucatori noi pentru a incerca sa o duca pe CFR Cluj in grupele unei competitii europene.

Dan Petrescu nu face pauza dupa castigarea titlului pentru al 2-lea an consecutiv. Echipa joaca duminica impotriva FCSB-ului iar Petrescu se gandeste deja la urmatorul sezon! Va ramane fara Cristi Manea, cel care era imprumutat de la Apollon Limassol si care va ajunge in Italia.



"Chiar de cand s-a terminat meciul m-am gandit la ce jucatori trebuie sa renuntam, la ce jucatori sa luam pentru noul sezon si chiar dupa ce termin interviul iar vorbesc cu presedintele clubului despre noile achizitii. Boli este imprumut pana in iulie, daca nu ma insel, dupa care trebuie sa se intoarca in China. Noi incercam sa il mai luam macar 6 luni imprumut. Manea termina imprumutul si, din ce am inteles, si-a gasit o echipa in Italia. Imi doresc foarte multi jucatori, dar acei jucatori costa foarte mult, iar jucatorii liberi va fi greu sa fie mai buni decat jucatorii nostri" a spus Dan Petrescu pentru Telekom Sport.

Strategia gresita din vara trecuta

Dan Petrescu considera ca CFR Cluj nu a facut cele mai bune mutari dupa titlul castigat anul trecut.

"In momentul cand am plecat de la echipa s-au facut niste achizitii gresite, clar, si sper sa nu mai facem aceeasi greseala, dar nu avem un buget clar si chiar nu stiu care e bugetul de achizitii. Sunt mai multi jucatori din campionatul din Romania, pentru ca din strainatate e foarte greu sa luam jucatori liberi si mai buni decat ce avem noi. si salarii mari, si costa si bani" a mai spus Petrescu.