Gigi Becali a anunțat că vizează nu mai puțin de 6 transferuri la FCSB în fereastra de mercato din vară, iar Mihai Stoica a vorbit deja despre una din țintele clubului, un mijlocaș de profil defensiv dorit și în iarnă al cărui nume nu a fost dezvăluit.

Mijlocașul dorit de FCSB poate semna dacă rămâne liber. Calificarea în cupele europene joacă un rol decisiv

"Nu am nicio vină în iarnă, a fost un concurs de împrejurări ieșit din comun. Gigi a vrut mijlocaș central, am fost concentrați pe Emerllahu și în ultima clipă a plecat în Ucraina, deși aveam informații că el nu vrea să meargă în Ucraina. Doar că am pierdut timp, foarte mult timp.

Am mers pe o altă pistă, pe care putem să o accesăm acum în vară, un alt mijlocaș foarte, foarte bun. Patronul echipei a spus că nu e de vânzare, el fiind împrumutat la echipa respectivă, eu crezând că o să-l vândă, pentru că din vară era liber. Nu s-a putut.

Din vară rămâne liber, puțin mai defensiv decât Emerllahu, e foarte, foarte bun. Am întârziat, e adevărat, dar nu din vina mea, nu am vrut să vin cu un jucător doar ca să îl luăm așa", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat și condiția importantă de care depinde aducerea mijlocașului respectiv: "În primul rând, trebuie să vedem dacă echipa la care joacă va fi sau nu în Europa. Și asta contează".

În cazul în care echipa respectivă se va califica în cupele europene, jucătorul ar putea primi o prelungire de contract, ceea ce l-ar face inaccesibil pentru FCSB.