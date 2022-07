FCSB a mai pierdut un atacant. Anunțul lui Mihai Stoica

Până acum, FCSB a transferat doar în defensivă. Tamm, Dawa și Bouhenna au semnat cu vicecampioana României, care acum se concentrează și asupra ofensivei, mai ales că Florin Tănase a plecat deja de la echipă, iar Darius Olaru îl poate urma curând.

Ivan Mamut, indisponibil

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a explicat că singura dublură disponibilă pe unul dintre posturile ofensive este tânărul Alexandru Musi (18 ani). Astfel, bucureștenii vor încerca să facă trei sau patru transferuri, printre numele vehiculate fiind David Miculescu, Alexandru Ișfan și Pavol Safranko.

De asemenea, Stoica a dezvăluit că, pe lângă Andrei Dumiter, accidentat, FCSB nu se poate baza în această perioadă nici pe Ivan Mamut, care acuză și el probleme medicale.

"La momentul ăsta, n-avem dublură la atacantul lateral dreapta. De fapt, dacă schimbăm sistemul și jucăm 4-2-3-1, în față n-avem dubluri. Practic ar trebui să vină trei sau patru jucători, care să acopere pozițiile din față. Dublură acum este doar Musi, care are 18 ani.

Ar mai fi Mamut și Dumiter, dar uite că Mamut are și el o problemă. Pe românește, l-a luat spatele. Are o criză sciatică. Dumiter stă o lună și jumătate, ei nu pot fi luați în calcul momentul ăsta, când noi avem nevoie de jucători și se joacă din trei în trei zile. Noi stăm în Cordea, Octavian Popescu, Coman și Ianis Stoica", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Gigi Becali vrea să scape de Ivan Mamut

Ivan Mamut a jucat în două meciuri din acest sezon, fiind introdus pe finalul jocurilor cu U Cluj (1-1) și Saburtalo (0-1).

După meciul cu Rapid (0-2), în care atacantul croat nu a fost în lot, Gigi Becali anunța că vrea să scape de Mamut.

"Da, ne trebuie un atacant, spun demult că ne trebuie un atacant. Am avut încredere în Mamut. Când l-am băgat și am văzut că se lovește mingea de el și vin toate echipele pe contraatac.. nu poate să facă nici măcar o preluare pe care eu pot s-o fac, mi-am dat seama că m-am înșelat.

Când l-am luat eu pe Mamut, nu l-am luat că îmi plăcea de el. Eu l-am luat pe Mamut ca să scap de salariul lui Vînă și să-l păcălesc pe Rotaru. El avea salariu foarte mare și am vrut să scap. Gata, de Mamut scap, mai are 6 luni contract", spunea Gigi Becali, la Digisport.