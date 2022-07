Vine Tănase, pleacă Oscar! Brazilianul-vedetă de la Shanghai Port pune presiune. Unde vrea să se transfere

Cel mai ”răsunător” transfer este cel al lui Oscar de la Chelsea. În 2017, chinezii au plătit 60 de milioane de euro pentru a-l transfera de la gruparea londoneză.

Doar că sunt șanse ca Oscar (31 de ani) să plece înainte ca Florin Tănase să fie anunțat oficial la noua sa echipă. Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Shanghai Port negociază cu Flamengo încă din data de 15 iulie.

În prezent, negocierile dintre cele două părți sunt sunt în derulare, iar Oscar își dorește un transfer la Flamengo, notează sursa citată.

În cinci ani la Shanghai, Oscar și-a trecut în CV un titlu și o Supercupă a Chinei.

Negotiations between Flamengo and Shanghai SIPG for Oscar are ongoing since July 15. Work in progress. Talks between all parties, trying to find a way. ????⏳???????? #Flamengo

…and despite many denials, Oscar is still pushing to join Flamengo. ⤵️ https://t.co/rv34WzRyVB