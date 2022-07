FCSB a primit o ofertă în ultimele săptămâni pentru Darius Olaru, chiar înainte de startul noului sezon din Superliga României, de la o echipă din zona Golfului. Suma propusă de arabi era de 5 milioane de euro, însă patronul a refuzat, pretinzând 7 milioane.

Vicecampioana s-a duelat cu nou-promovata Universitatea Cluj și a remizat 1-1, iar atunci Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit de jucătorii săi. Despre Olaru a spus ulterior că prestația slabă din acel meci i-a „pus pe fugă” pe arabi, care nu au mai dat niciun semn. Patronul a anunțat însă la „Ora exactă în sport” că discută pentru a-l vinde pe Darius Olaru, dar nu a oferit detalii legate de echipa interesată de fotbalist.

Echipa lui Cosmin Olăroiu îl dorește pe Darius Olaru



Din informațiile www.sport.ro, echipa care îl dorește pe jucătorul vicecampioanei României este Sharjah FC, grupare din Emiratele Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu. Gruparea evoluează în prima ligă a Emiratelor Arabe, iar în sezonul 2021/22 a încheiat pe locul al doilea în clasament, la 10 puncte distanță de liderul Al Ain.

Gigi Becali a dezvăluit că a „scăzut” din prețul cerut pe Darius Olaru, dorind să primească 6 milioane de euro în schimbul fotbalistului său. Mutarea are șanse mari să se realizeze, în contextul relației bune pe care patronul vicecampioanei României o are cu Cosmin Olăroiu.

„Este vorba să plece și Olaru în altă parte. Eu am avut 5 milioane de euro, dar nu am acceptat. Am cerut 7 milioane de euro, dar l-am lăsat la 6 milioane de euro. Nu vreau să vorbesc mai multe, o să vedeți”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

5.5 milioane de euro este cota lui Darius Olaru conform Transfermarkt.

86 de meciuri a jucat în tricoul FCSB, avân 17 goluri marcate și 17 assist-uri.

Antrenorul român a preluat echipa în noiembrie 2021, iar sub comanda sa, Sharjah FC a înregistrat 17 victorii, 8 remize și 4 înfrângeri.

Mihai Stoica a confirmat că Darius Olaru poate pleca de la FCSB în această vară

Managerul general de la FCSB a vorbit recent despre posibilitatea ca Darius Olaru să plece de la echipă, dezvăluind că transferul s-ar putea realiza în această vară.

„Discuțiile le poartă doar patronul. Știu discuțiile de la Gigi. Nu vreau să discut eu absolut nimic. Dacă vrea el să spună... se pare că se face, dar nu acum. Mai încolo. E posibil și în vara asta, da”, a spus MM Stoica, la Orange Sport.