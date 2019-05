Cine sunt marii castigatori ai selectiei lui Radoi: Viitorul, FCSB si jucatorii care isi cauta contract in vara

Niciun jucator de la CFR Cluj, Dinamo, Astra si FC Botosani nu a prins lotul de 23 de jucatori pentru Euro 2019.

Selectionerul U21 Mirel Radoi a anuntat ieri jucatorii care fac parte din lotul pentru Euro 2019. Echipele cu cei mai multi jucatori convocati sunt Viitorul (7) si FCSB (5). Dintre ceilalti jucatori din lotul pentru Euro, inca 4 au jucat in trecut la echipa lui Gica Hagi. Interesant e ca in lot se regaseste Adrian Rus, iar pe lista aditionala este trecut si Lorand Fulop. Ambii sunt curtati intens de nationala de seniori a Ungariei, transferandu-se deja in campionatul tarii vecine, asa ca este foarte probabil ca, dupa Euro 2019, ei sa imbrace tricoul rosu-alb-verde.

De asemenea, in lot se regasesc si cativa jucatori care asteapta cu nerabdare competitia din Italia si San Marino pentru a construi o cota buna si a reusi un transfer bun. Printre ei se gasesc Dragos Nedelcu (scos la vanzare de FCSB, Becali cere 2 milioane de euro), Cristi Manea (si-a terminat imprumutul la CFR Cluj, mai are contract inca 1 an cu Apollon Limassol), Alex Pascanu (joaca la Leicester U23, fara mari sanse de promovare la echipa de seniori), George Puscas (Palermo a fost retrogradata in Serie C, din cauza neregulilor financiare) sau Andrei Ivan (Rapid Viena nu a activat clauza de cumparare, iar FC Krasnodar nu il mai doreste in lot). Si selectia lui Vlad Dragomir e surprinzatoare, in conditiile in care nu a jucat in preliminarii si are 3 prezente la tineret, toate in meciuri amicale.





LOTUL PENTRU EURO 2019:



Viitorul - Catalin Cabuz (isi termina imprumutul la Hermannstadt), Virgil Ghita, Radu Boboc, Tudor Baluta (vandut deja la Brighton), Andrei Ciobanu, Ianis Hagi, Denis Dragus

FCSB - Andrei Vlad, Dennis Man, Florinel Coman (ex-Viitorul), Dragos Nedelcu (ex-Viitorul), Darius Olaru (transferat de la Gaz Metan Medias)

Strainatate - Ionut Radu (Genoa), Cristian Manea (Apollon Limassol, si-a terminat imprumutul la CFR Cluj / ex-Viitorul), Ionut Nedelcearu (FC Ufa), Alexandru Pascanu (Leicester City U23), Adrian Rus (Videoton), Vlad Dragomir (Perugia), George Puscas (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg), Andrei Ivan (FC Krasnodar)

Alte echipe din Liga 1: Florin Stefan (Sepsi), Alexandru Cicaldau (CSU Craiova / ex-Viitorul)





LISTA ADITIONALA:

Dinamo - Deian Sorescu, Denis Ciobotariu, Ricardo Grigore

Astra Giurgiu - Mihai Butean, Valentin Gheorghe

FC Botosani - Lorand Fulop (transferat la Academia Puskas), Razvan Oaida (transferat la FCSB)

CFR Cluj - Valentin Costache, Andrei Radu (isi termina imprumutul la Concordia Chiajna)



CE JUCATORI AU PRINS SELECTII IN CALIFICARI, DAR NU AU PRINS NICI MACAR LISTA ADITIONALA:



Portari - Arpad Tordai (Viitorul, imprumutat la Petrolul), Relu Stoian (Sepsi)

Fundasi - Vladimir Screciu (Genk), Vlad Olteanu (Dinamo, imprumutat la ACS Poli Timisoara), Marius Chelaru (Poli Iasi), Stefan Vladoiu (CSU Craiova, imprumutat la Dunarea Calarasi), Florin Borta (CSU Craiova, imprumutat la Petrolul)

Mijlocasi - Marco Dulca (Swansea U23), Mihai Dobre (Bournemouth, imprumutat la Yeovil Town), Carlo Casap (Viitorul), Olimpiu Morutan (FCSB), Andrei Burlacu (CSU Craiova, imprumutat la Poli Iasi), Razvan Marin (Ajax nu l-a lasat la Euro 2019), Doru Dumitrescu (Viitorul, imprumutat la "U" Cluj), Alexandru Matan (Viitorul), Sebastian Mailat (CFR Cluj, imprumutat la Gaz Metan Medias)

Atacanti - Alexandru Tudorie (FC Voluntari), Silviu Balaure (Astra Giurgiu), Robert Moldoveanu (Dinamo, imprumutat la Petrolul), Andrei