Rezultatele din toate campionatele nationale de juniori: Viitorul a dominat din nou competiile de elita

Viitorul Constanta poate face „dubla”, adica sa castige Liga Elitelor la U19 si U17.

Dupa ce echipa de seniori a Viitorului a castigat Cupa Romaniei si s-a clasat pe locul al treilea in Liga 1, echipele de juniori se pregatesc si ele sa termine un nou sezon bun. Echipa U19 a pierdut finala Cupei Elitelor si va juca sambata finala Ligii Elitelor, contra lui Dinamo, in timp ce echipa U17 a castigat Liga Elitelor si va juca finala Cupei Elitelor. Vezi mai jos care sunt castigatoarele sau echipele calificate si in fazele finale ale celorlalte competitii nationale de juniori.

LIGA ELITELOR U19

Finala mare: Viitorul Constanta - Dinamo Bucuresti (1 iunie 2019, 11.00, CNF Mogosoaia)

Finala mica: CSU Craiova - “U” Cluj (1 iunie 2019, 10.30, CNF Buftea)

CUPA ROMANIEI ELITE U19

CFR Cluj - Viitorul Constanta 3-1 (25 mai 2019, 16.00, Stadion „Ilie Oana” Ploiesti)

CAMPIONAT NATIONAL U19

Finala mare: Concordia Chiajna - ACS Poli Timisoara 6-0 (19 mai 2019, 12.30, CNF Mogosoaia)

Finala mica: CSS 2 Baia Mare - Poli Iasi 3-2 (19 mai 2019, 10.00, CNF Mogosoaia)

LIGA ELITELOR U17

Finala mare: LPS Banatul Timisoara - Viitorul Constanta 1-4 (26 mai 2019, 12.30, CNF Buftea)

Finala mica: FCSB - Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1, 4-5 d.p. (26 mai, 10.00, CNF Buftea)

CUPA ROMANIEI ELITE U17

LPS Banatul Timisoara - Viitorul Constanta (31 mai 2019, 11.00, CNF Buftea)

CAMPIONATUL NATIONAL U17

Finala mare: LPS Cluj-Napoca - Academica Clinceni 3-1 (23 mai 2019, 12.30, CNF Mogosoaia)

Finala mica: Academia de Fotbal „Gica Popescu” - Metaloglobus Bucuresti 0-2 (23 mai 2019, 10.00, CNF Mogosoaia)

LIGA ELITELOR U15

Faza semifinala - s-au calificat echipele Viitorul Constanta, ACS Poli Timisoara, CSU Craiova, Daco-Getica Bucuresti, FCSB, CP Rapid Bucuresti, „U” Cluj si CFR Cluj / echipele vor fi impartite in 2 grupe semifinale, meciurile se vor desfasura intre 12 si 16 iunie / tragerea la sorti a grupelor va avea loc pe 3 iunie

INTERLIGA DE IARNA - TROFEUL „GHEORGHE OLA” / U10

Finala mare: Atletico Arad - Viitorul Constanta 6-4 (18 decembrie 2018, 18.00, Sala Sporturilor Constanta)

Finala mica: Academia „U” Cluj Luceafarul - Junior Brasov 1-6 (18 decembrie 2018, 16.30, Sala Sporturilor Constanta)

INTERLIGA DE IARNA - TROFEUL „GHEORGHE ENE” / U9

Finala mare: Academia „U” Cluj Luceafarul - LPS Banatul Timisoara 4-1 (15 decembrie 2018, 18.00, Sala Sporturilor Isalnita)

Finala mica: CSU Craiova - CSM Ramnicu Sarat 3-0 (15 decembrie 2018, 17.00, Sala Sporturilor Isalnita)

CUPA SATELOR / U13

Finala mare: Cumpana (jud. Constanta) - Ruginoasa (jud. Iasi) 0-1 (12 mai 2019, Complex Sportiv Centenar Cumpana, jud. Constanta)

Finala mica: Sanmartin (jud. Bihor) - Rudeni (jud. Ilfov) 2-2 / 4-3 d.p. (12 mai 2019, Complex Sportiv Centenar Cumpana, jud. Constanta)

CUPA HAGI DANONE / U12

Turneu final - s-au calificat echipele Academia Hagi, CSU Craiova, „U” Cluj, FC Arges, Dinamo Bucuresti, New Stars Bucuresti, LPS Banatul Timisoara, Scoala „Aurel Vlaicu” Arad, Scoala „Europa” Tg. Mures, Liceul Tehnologic „Sf. Pantelimon” Bucuresti, Scoala „Vasile Conta Iasi”, Scoala Gimnaziala Corod / in perioada 29 mai-1 iunie, se vor alcatuit 2 grupe de cate 6 echipe / se va juca in baza sportiva a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”din Ovidiu

CAMPIONATUL NATIONAL U11 / minifotbal

In weekeendul trecut abia s-au terminat fazele zonale / turneele semifinal si final vor avea loc in luna iunie 2019