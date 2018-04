Explicatia GENIALA a lui Marcel Popescu pentru degetul mijlociu aratat in loja: "In Oltenia se fac astfel de gesturi" :)))))

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Marcel Popescu a fost surprins de camere in timp ce ii arata degetul din mijloc unui amic, dupa golul de 2-1 al Craiovei in meciul cu Viitorul.

Explicatia lui? Asa se face in Oltenia. :)) Popescu spune ca nu a fost un gest indreptat catre rivali si ca a vrut doar sa glumeasca.

"Gestul a fost indreptat catre un prieten care era in spatele meu. Eu i-am spus ca o sa avem 2-1 la pauza si el tot contoriza minutele. Spunea ca e minutul 44 la Craiova si este inca 1-1. E prietenul meu si imi permit. In Oltenia, intr-un anumit anturaj, se fac astfel de gesturi. Eram in tribuna, in zona strict destinata Craiovei. N-am aratat nimic spre rivali. E un gest absolut normal cat timp prietenii nu se simt lezati. Nu aveti dreptuls a intrati in viata personala a cuiva", a spus Popescu la Digisport.