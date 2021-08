EXCLUSIV | "Valorează între 5 și 20 de milioane". Decizia radicală luată de Bonetti în cazul lui Sorescu 

Dumitru Dragomir a vorbit, în direct, la "Ora Exactă în Sport" despre situația actuală din fotbalul românesc.

Fostul președinte al LPF a avut cuvinte de laudă pentru ceea ce se întâmplă la Dinamo. Dumitru Dragomir l-a lăudat pe Dario Bonetti pentru ceea ce a reușit la echipă, dar și pentru influența pe care a avut-o asupra lui Deian Sorescu.

"Antrenorul ăsta ar trebui să avem grijă de el, ne-a învățat ce este viața. Nu am avut o impresie bună despre el. Performanța lui Dinamo se datorează în exclusivitate lui Bonetti. Dacă vedeți ce discuții are cu fotbaliștii, sunt total încântat.

A stat cu Sorescu de vorbă. Nu voia să joace înaintaș. L-a luat și i-a spus că la calitățile pe care le ai tu, poți să ajungi mare și să pleci în străinătate. I-a dat câteva repere, iar acum e golgheter la o echipă... Sorescu valorează între 5 și 20 de milioane. Are plămâni de 20 de milioane, tehnică de 10 milioane și moral de competiție mare cam tot de 10 milioane. Are calități nemaipomenite, este jucător bun care a luat etapă de etapă, a tot jucat. Calitatea fizică o are nativă.", a declarat Dumitru Dragomir, în direct, la "Ora Exactă în Sport".