„Prințul” Cristea, din nou în centrul atenției! Fosta parteneră afirmă că el nu a plătit niciodată pensie alimentară

Considerat a fi unul dintre cei mai talentați fotbaliști din România, Adrian Cristea a dispărut din lumina reflectoarelor, chiar dacă are doar 37 de ani.

Poreclit „Prințul”, datorită stilului său de joc, Adrian Cristea s-a retras din fotbal în anul 2017, după ce a evoluat la echipe precum Dinamo, U Cluj, Petrolul și FCSB. Pe lângă cariera de fotbalist, el s-a făcut remarcat și datorită relațiilor pe care le-a avut, una dintre acestea fiind cu Bianca Drăgușanu.

Însă, Adrian Cristea a avut o relație de lungă durată cu Denisa Nechifor, cea care i-a și dăruit o fetiță. Doar că, după cum afirmă fosta lui parteneră, sportivul nu i-a plătit niciodată pensie alimentară.

„N-am emis foarte multe pretenții financiare. N-am cerut pensie alimentară, nu l-am dat în judecată, pentru că nu am vrut s-o pun pe Rania în situația de a merge la tribunale. Poate am avut nevoie, pentru că un copil necesită foarte multe lucruri. Am avut și eu perioadele mele în care am fost supărată, nervoasă, dar n-are importanță. Adi este parte din viața mea și familia lui este parte din viața mea. Și familia mea este parte din viața lui. O creștem pe Rania împreună, dar nu, este vorba despre altceva. Tot ce primește Rania este de la mami și de la tati. Nu contează absolut nimic pentru mine, decât liniștea ei și a mea. Tot ce primește este din partea mea și a lui, nu contează cine cumpără. Important e să fim liniștiți”, a spus Denisa Nechifor la o televiziune mondenă.

foto: Facebook Denisa Nechifor; Facebook Adrian Cristea

