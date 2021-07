EXCLUSIV | Cum a ajuns Bauza la FCU Craiova: "I-a plăcut când puțini îi dădeau șanse"

FCU Craiova a câștigat meciul cu Dinamo.

Golul victoriei a fost marcat de Hugo Vieira, care a fost servit excelent de Juan Bauza. Fotbalistul adus de la Csikszereda a impresionat în Liga 1 și poate fi un nume importantb din lotul lui FCU. Într-o intervenție în direct la Ora Exacta în Sport, Marcel Puscaș a explicat cum a ajuns acesta la Craiova:

"În primul rând vreau să va spun că meritul 100% al aducerii acestui jucător la club este al lui Adrian Mititelu, care l-a plăcut în meciul direct cu Miercurea Ciuc, din sezonul trecut, mulți îi dădeau șanse mici, pentru că nu a apucat să demonstreze decât în liga a doua calitățile pe care le-a avut, a înscris 4 sau 5 goluri la liga a doua.

Are calități și este un jucător cu o naturalețe fantastică, specifică sud-americanilor, pasează, îi place fantezia, are mereu o soluție în plus în buzunar, are pase surpinzătoare, execuții surprinzătoare, cum a fost și cea de ieri, nu știu câți jucători din liga 1 lovesc cu exteriorul așa".