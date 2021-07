Surpriză de proporții pentru Balonul de Aur. Varianta pe care o iau în considerare pentru acest an e neașteptată 

Potrivit L'Equipe, France Football ia în calcul să realizeze o ceremonie specială, în care să înmâneze trofeele pentru 2020 și 2021. Organizatorii iau în calcul această variantă, însă un anunț oficial încă nu a fost făcut în acest sens.

Balonul de Aur este decernat în fiecare an celui care este considerat cel mai bun fotbalist din lume, însă anul trecut gala nu a mai avut loc din cauza pandemiei de COVID-19.

According to L'Equipe, France Football plans to award the 2020 and 2021 Ballon d'Or at the same ceremony in December.

Lionel Messi ???????? (2021) and Robert Lewandowski ???????? (2020) will likely be the winners. pic.twitter.com/5K3B0OEgAp