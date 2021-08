EXCLUSIV | "A fost dorit de FCSB acum un an, dar nu a vrut să meargă". Fotbalistul care i-a refuzat pe bucureșteni

Din articol Dezamăgit de rezultatul cu Rapid

Valeriu Iftime a declarat în exclusivitate pentru "Ora Exactă în Sport" că Andrei Chindriș a fost dorit de FCSB.

Într-o intervenție telefonică la emisiunea "Ora Exactă în Sport", patronul celor de la FC Botoșani a dezvăluit că Andrei Chindriș a avut oferte de la FCSB, însă nu și-a dorit să meargă acolo.

"Îl apreciez pe Andrei, dar starea lui de a pleca sau a nu pleca nu ajută. Dacă rămâne la noi, Chindriș trebuie să-și câștige locul de titular. Am vrut să-l dau la FCSB acum un an sau doi ani, dar nu a vrut. El a avut și are încă oferte, dar nu vrea să plece. Să se hotărască. Eu i-am spus că îi dau drumul. Plecarea unui jucător de la noi care s-a afirmat la club trebuie să aducă niște bani la club.", a declarat Iftime la PRO X.

FC Botoșani a pierdut pe teren propriu, 0-2, cu Rapid București, iar Iftime s-a declarat dezamăgit de rezultat, dar mai ales de prestația anumitor jucători.

"Greșeala lui e mare de tot. În apărare ne-a băgat în mormânt, el ne-a îngropat. Cum să te apleci, când vine mingea? Parcă sunt furați de vreme, s-ar putea să avem emoții și să ne pierdem. La Braun sunt mult mai circumspect, o mare greșeală.

Am speranță că vom face fotbal în continuare. Greu să desfaci o echipă ca a Rapidului, am avut starea că suntem mai buni și că putem câștiga. Un gol marcat în prima repriză ar fi fost extraordinar. Sunt puțin dezamăgit și tulburat de reacția lui Braun.", a declarat patronul echipei la PRO X.

