Buzoienii au primit vizita moldovenilor marți după-amiază, de la ora 16:00, în etapa cu numărul 25 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, FC Botoșani a înregistrat toate cele trei puncte.



Eugen Neagoe admite după eșecul cu FC Botoșani: ”Pe merit!”



După meci, Eugen Neagoe, antrenorul echipei din Crâng, a admis că moldovenii au câștigat pe merit și a evidențiat că jucătorii săi nu au avut pic de reacție în timpul confruntării.



”Nici nu am prea multe să spun. Botoșani a câștigat pe merit. Din punctul meu de vedere, slabe șanse să fi acumulat ceva în această după-amiază. Efectiv, după golul al doilea, au făcut antrenament cu noi.



Au fost și jucători cu probleme. Avem acum niște accidentări pe care le văd prima dată. La Matos, la Gheorghe, Turda a simțit și el ceva azi. Nu suntem acolo unde trebuie, de asta am vrut jucători.



Am văzut că nu aveau reacție jucătorii, am încercat în permanență. Am văzut că nu pot, orice le transmiteam. Nu este nimic pierdut. Acum, dacă se înjumătățesc punctele, suntem la unul de Iași.



Luckassen este un atacant valoros, cu experiență, care va ajuta echipa. Mi-aș mai dori 2-3 jucători, dar vrem să aducem acum pe ultima sută de metri... Deși am vorbit. Oamenii au crezut că puteam să mergem așa în continuare. E nevoie de un lot puternic în prima ligă”, a spus Eugen Neagoe.



Cum arată clasamentul