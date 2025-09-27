Unicul gol al partidei a fost înscris de Alex Pașcanu în minutul 23 al meciului. Rapid a beneficiat de o lovitură liberă din apropierea careului, după ce Marcel Bîrsan a dictat fault la un henț comis de Paul Papp.



Elvir Koljic a lovit în forță balonul, la firul ierbii, goalkeeperul ”lupilor galbeni”, Raul Bălbărău, a respins modest, iar Alex Pașcanu a îndeplinit o simplă formalitate înțepând mingea în plasă.



Eugen Neagoe a luat foc după eșecul cu Rapid: ”Chemați-mă la comisie, e inventat / Dacă e henț, eu sunt președintele României”



Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, cuprins de o vijelie de nervi la flash-interviu, a explicat că pe Paul Papp nu l-a atins mingea în mână și că decizia luată de Bîrsan a fost eronată.



Tehnicianul a erupt și la pauza meciului, când le-a cerut explicații arbitrilor înainte să meargă la vestiare. Dar nimeni nu i-a oferit niciun răspuns, așa cum a clarificat la flash-interviul de după meci.



”I-am spus ce am văzut, că nu a fost absolut nimic. Dacă inventăm așa faulturi și hențuri că așa vrem noi, atunci eu ce să zic? Dacă a fost henț acolo, eu sunt președintele României. Nu poți să vii tu să inventezi un henț pe 17 metri. Și după să mai inventezi un fault la Roche.



Ok, nu ne-am creat ocazii, dar nici Rapidul nu a avut nicio ocazie. Nu poți să inventezi tu henț. Când e henț? Să ne spună și nouă. Chiar dacă nu te atinge pe mână, trebuie să dai henț? Nu există. Pe băiat nici nu-l atinge pe mână. M-am uitat de zece ori la fază. Și luăm gol. Nu au avut nicio ocazie, niciun șut pe poartă.



OK, a fost un joc închis, dar dacă nu este de ce trebuie să inventezi tu? Și după mă chemi la comisie. De ce? Păi, cheamă-l pe el. Că inventează faulturi. Se vede clar intenția. Cu tot respectul, nu poți să faci așa.



Ce să-mi explice? Nu mi-a explicat nimic. Nici nu a vrut să stea de vorbă cu mine. E de nivel prea șmecher, ce să stea cu mine? Am vorbit frumos, nu am jignit pe nimeni din brigadă, întrebați domnișoara arbitru de rezervă. Am cerut și eu explicații, nici nu a vrut să stea de vorbă cu mine. Nu am niciun virus, a fost pandemie, sunt vaccinat, putea să vină să spună ceva.



Mi-a spus arbitrul de rezervă că și-a cerut scuze că nu a fost fault la Roche. Dar la gol cum a fost?



Nu am văzut erorile, așa au fost! Am văzut de zece ori faza, acel henț inventat. Nu a fost niciun henț. Nu există! Nu este henț niciodată”, a spus Neagoe.

