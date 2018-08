"Este total diferit, e un lider!" Cum o va TRANSFORMA Julio Baptista pe CFR Cluj

CFR Cluj a bifat cel mai rasunator transfer din istoria primei ligi. Clujenii au reusit sa-l aduca in Gruia pe Julio Baptista.

Casian Soneriu

Fostul fotbalist de la Real Madrid, Arsenal sau Sevilla vine sa-l ajute pe Toni Conceicao sa castige titlul si in acest sezon. David Caiado, fotbalistul lui Gaz Metan, s-a antrenat alaturi de Julio Baptista pe vremea cand juca Ponferradina, in liga secunda din Spania.

”Julio a venit sa se antreneze cu noi cand evoluam in Spania. Sotia lui este din Ponferradina astfel ca a venit sa se antreneze cu echipa”, a declarat David Caiado pentru www.sport.ro

Doar cuvinte de lauda pentru cel mai nou transfer de la CFR

Ce fel de fotbalist e Julio Baptista?

Este un profesionist desavarsit. Un exemplu pentru ceilalti. Julio este foarte muncitor si reuseste sa-i motiveze foarte mult pe cei din jurul lui.

Cum este ca persoana? Se spune ca Brazilienii sunt mai capriciosi. Mai ales cei care au jucat la un anumit nivel.

Julio este total diferit. Este familist, are doi copii. Nu-i plac petrecerile. Este linistit si foarte concentrat pe ceea ce are de facut. Este un brazilian atipic.

Crezi ca o sa se adapteze in fotbalul din Romania?

Adaptarea o sa depinda foarte mult si de atmosfera pe care o gaseste la echipa. Il cunosc si pe Toni Conceicao. Stie foarte bine sa lucreze cu asemenea fotbalisti. Cu siguranta lui Julio nu o sa-i fie foarte dificil sa se adapteze. Este o persoana umila si muncitoare care a jucat la echipe mari, dar nu se uita in spate si nu se gandeste la asta. Se concentreaza pe ce are de facut la clubul pentru care activeaza in prezent. Mi-a spus la un moment dat cateva cuvinte care mi-au ramas in minte: ”Fiecare persoana este importanta in viata noastra si putem invata de la fiecare cate ceva.”

Cum ii poate ajuta Julio Baptista pe cei de la CFR la 36 de ani?

Asa cum ti-am spus, Julio este un profesionist adevarat si sunt sigur ca o sa-i ajute pe cei de la CFR atat in teren cat si in afara lui. Este un lider. Are foarte multa experienta si cu siguranta o sa le fie de folos celor de la CFR.

David Caiado si Toni Conceicao s-au intersectat atunci cand actualul antrenor de la CFR l-a adus pe Caiado la Trofense in prima liga Lusitana.

Julio Baptista este al doilea nume important ajuns in ultimele zile la CFR. Clujenii au ajuns la un acord cu fostul portar de la Real Madrid, Jesus Fernandez.

Julio Baptista parea decis sa se retraga din fotbal, dar acum este pregatit de o noua provocare. Cel poreclit ”Bestia” a mai evoluat in decursul anilor pentru Sao Paulo, Sevilla, Real Madrid, Arsenal, AS Roma, Malaga, Cruzeiro si Oralndo City.