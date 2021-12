Eroul FCSB-ului din meciul cu Sepsi a vorbit: „A fost un cadou neașteptat, ținând cont cum am început anul” Cui dedică meciul

FCSB a întâlnit-o pe Sepsi OSK în etapa 21-a din Liga 1. Cu toate că nu continua seria de 12 victorii consecutive, roș-albaștrii au câștigat un portar. Folosit de Toni Petrea pentru că Tavi Popescu (19 ani) era suspendat, iar Ianis Stoica (19 ani) s-a acccidentat, Ștefan Târnovanu (21 ani) a știut să profite de șansa primită și a salvat-o pe FCSB în mai multe rânduri, fiind declarat „Omul meciului”.

La finalul partidei, portarul a ținut să-i dedice victoria tatălui său, care a încetat din viață la începutul acestui an. De asemenea, Târnovanu a vorbit și despre diferența față de CFR Cluj, care a ajuns la 10 puncte.

„M-au felicitat și colegii și adversarii. Sunt fericit pentru că am reușit să țin poarta intactă, dar nu pot fi complet fericit pentru că distanța față de adversari este mai mare.

Am încercat să profit de șansă și să îmi ajut colegii. Tavi a fost suspendat, Ianis s-a accidentat, au apelat la mine și mă bucur. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am încheiat cu bine. A fost un cadou neașteptat, ținând cont cum am început anul acesta, când tatăl meu a decedat. Aș vrea să-i dedic lui meciul.

Sperăm să recuperăm diferența. Se înjumătățesc punctele, vor rămâne 5, acum rămâne de văzut ce vom face în meciul direct. Acum vom merge în vacanță, ne vom pregăti bine și vom reveni cu forțe proaspete”, a declarat Ștefan Târnovanu la finalul meciului.

