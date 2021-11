Emil Săndoi, supărat după înfrângerea cu Mediaș: "O fază fixă netratată cu atenție, se pierde marcajul"

Singurul gol al partidei a fost marcat de Matricardi în prelungirile partidei. Echipa antrenată de Emil Săndoi a avut un om în plus timp de 30 de minute, după eliminarea lui Moura din minutul 63.

”Nu am jucat bine, am început temători, am făcut multe greșeli, adversarul nu și-a creat ocazii, nici noi nu am avut unele clare.

A fost al 10-lea gol primit în acest sezon, o fază fixă netratată cu atenție, se pierde marcajul, asta a făcut diferența.

Acum eram mulțumit și cu un punct, am simțit că nu e ziua noastra. Echipele care sunt în inferioritate numerică speculează la maximum aceste faze fixe”, a declarat Emil Săndoi la DigiSport.