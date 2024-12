Oţelul Galaţi a încheiat sâmbătă la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1 cu formaţia UTA Arad, în etapa a 20-a din Superligă.



La finalul meciului, Dorinel Munteanu, antrenorul Oțelului Galați s-a declarat nemulțumit de rezultat și a anunțat că va avea o discuție cu oamenii din conducerea clubului pentru a stabili care este calea de urmat.



"Nu am câştigat cele trei puncte şi e dezamăgire. Se datorează doar echipei noastre. Am avut o primă repriză apatică, foarte proastă. Am primit şi gol din fază fixă, nu ştiu deja al câtelea. Nu e normal. Primeam foarte puţine goluri aşa. În repriza a doua, am avut ocazii, puteam să câştigăm.

Dorinel Munteanu anunță discuții cu oficialii Oțelului



Nu putem să ieşim din seria asta de rezultate negative. Suporterii sunt nemulţumiţi. Voi discuta cu conducerea clubului şi vom trage câteva concluzii acum, în această perioadă, poate chiar din această săptămână.



A fost un adversar tenace azi, nu unul uşor. Am avut foarte multe ocazii, nu ne concentrăm în faţa porţii. Nu a fost ceea ce m-am aşteptat. Nu mai comentez, sunt predispus la suspendări. Dacă îmi spun opinia, înseamnă că sunt împotriva tuturor, aşa că nu mai vreau să comentez. Cisotti şi echipa au făcut o repriză a doua foarte bine.



Pe teren propriu nu am mai câştigat de mult timp, e o tragedie. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva până acum. Ce să fac? Mergem înainte. Eu nu ştiu de ce luăm în comparaţie ultimele şase luni, ci faţă de ultimii trei ani în care Oţelul a avut progres constant, la un nivel ridicat.



În fotbal totul e posibil. Sigur, s-au făcut şi greşeli, eu sunt responsabil, niciodată nu m-am dat în spate de greşeli, rezultate negative, mi le asum. Săptămâna asta voi sta la masă cu conducerea şi vom discuta ceea ce e de făcut”, a spus Dorinel Munteanu, după meci.



Oţelul are un singur punct obţinut în ultimele trei etape. De partea cealaltă, UTA venea după trei înfrângeri consecutive în deplasare.