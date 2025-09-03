Ardelenii au pierdut dubla cu Hacken și au părăsit cupele europene, iar în Supeliga României, ocupă locul 14 în clasament, cu șase puncte strânse în șapte meciuri.

Dumitru Dragomir: ”Dacă îi schimbă pe ăștia patrru, la anul joacă în Liga 2!”

Dumitru Dragomir consideră că CFR Cluj ar putea ajunge în Liga 2 în cazul în care Ioan Varga va decide să facă schimbări drastice la nivel administrativ.

Ioan Varga, finanțatorul clubului din Gruia, a anunțat că vrea să facă mai multe schimbării la CFR Cluj, una dintre ele fiind numirea lui Mikael Silvestre ca director sportive.

”Neluțu își cântărește aurul, e bine mersi. Deocamdată s-a dus să facă rost de bani mulți.

Dacă îl schimbă pe Zamfir și pe Balaj și pe Mara și pe Bilașco… Dacă îi schimbă pe ăștia patru, la anul joacă în play-off-ul din Liga 2, cu CSA Steaua, fără drept de promovare.

Se duce el să joace cu el cu Mandorlini ăsta? Erau în țară vreo 3-4 antrenori… Ei nu au nevoie de antrenori conflictuali. Au nevoie de d-ăștia liniștiți. (n.r. ca la FCSB) Da. Păi d-asta îi și ține”, a spus Dumitru Dragomir la Fanatik.

