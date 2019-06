Duckadam, reactie dupa ratarea promovarii de catre CSA Steaua! "E un proiect esuat! Sunt foarte curios cine e omul din spatele lui Talpan" Ce a spus eroul de la Sevilla!

CSA Steaua a ratata participarea la barajul de promovare in Liga a 3-a.

CSA Steaua a ratat pentru al doilea an la rand promovarea in Liga a 3-a, iar Marius Lacatus si Stefan Iovan au decis sa paraseasca banca tehnica. In locul lor este asteptat fostul selectioner al Romaniei, Victor Piturca.

Duckadam: "Sunt foarte curios cine e omul din spatele lui Talpan"

Eroul de la Sevilla, Helmuth Duckadam, a reactionat dupa inca un an in care CSA Steaua rateaza promovarea.

"Sunt foarte curios cine este omul din spatele lui Talpan. Vreau sa stiu cine e acel cineva. Sa-l intreb de ce a renuntat la milioane de euro doar din orgoliu. Ne-au scos afara din stadion, in 2-3 ani puteau face milioane.

Doi ani n-au ajuns la baraj, e un proiect esuat. Sunt 800.000 de euro pierduti, desi eu nu cred in bugetuul asta. Imi pare rau de Lacatus si de fostii mei colegi. Promisiuni au fost, dar eu n-au putut sa faca macar un transfer.

Tot ce au facut in acesti ultimi ani a fost sa denigreze tot ce s-a facut de la Voinescu si pana acum. Au scos clubul de pe traiectoria cunoscuta. Oamenii astia, care au provocat asta, trebuie trasi la raspundere daca exista justitie in Romania", a spus Helmuth Duckadam la Digi.

Claudiu Niculescu: "Eu am fost impotriva lui Gigi Becali"

Intrebat de situatia dintre CSA si FCSB, fostul dinamovist, Claudiu Niculescu, a spus ca derby-urile pe care el le-a jucat au fost impotriva lui Radoi sau Ghionea si nu impotriva echipei din Liga a 4-a: "N-am dat batalii cu echipa asta din Liga a 4-a. Eu am fost impotriva lui Gigi Becali, m-am luptat cu Radoi, Ghionea, Mihai Stoica. Astia erau adversarii mei. Eu asta stiu".