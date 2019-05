Numele surpriza adus in discutie de Duckadam pentru banca FCSB-ului! In urma cu mai bine de 10 ani scria istorie pe banca ros-albastrilor

Mihai Teja va sta maine, la meciul cu CFR Cluj, pentru ultima data pe banca FCSB-ului. Gigi Becali a anuntat deja ca schimba antrenorul dupa doar sase luni.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

FCSB va ramane fara antrenor dupa meciul cu CFR Cluj. Mihai Teja va parasi formatia ros-albastra dupa ratarea obiectivului: castigarea titlului. Patronul Gigi Becali cauta acum un inlocuitor, iar numele aparute in ultimele zile au fost cele ale lui Edi Iordanescu si Marius Sumudica. Primul ezita, in timp ce al doilea spune ca nu va antrena niciodata sub culorile rosu si albastru.

Duckadam l-ar vrea pe Zenga



Un nume surpriza a fost pronuntat, insa, de Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB. Fostul mare portar crede ca un alt fost goalkeeper urias ar putea ajuta echipa. Walter Zenga e alesul lui Duckadam.

"Eu nu fac parte din stafful care hotaraste acest lucru. Dar cred ca o varianta interesanta ar fi si Walter Zenga. Ar fi interesant din punctul meu de vedere. A fost portar ca si mine. Mie mi-a placut Walter Zenga in perioada cat a fost la Steaua", a spus Helmuth Duckadam.

"Eu nu dau sfaturi la Steaua. Nu am dat si nu dau", a adaugat acesta.

In urma cu 15 ani, Walter Zenga o elimina pe Valencia ca antrenor al Stelei. El venise la formatia ros-albastra de la FC National. In ultimii ani, Zenga a antrenat in Arabia, dar si in Italia.

Al Nassr, Al Nasr, Al Jazira, Sampdoria, Al Shaab, Wolverhampton, Crotone si Venezia sunt ultimele sale echipe.