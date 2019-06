ULTIMA ORA | Victor Piturca va fi noul antrenor de la CSA Steaua! Care sunt conditiile fostului selectioner si cum poate prelua echipa de la Armata!

Victor Piturca va fi noul antrenor de la CSA Steaua.

Dupa ratarea participarii la meciul de promovare in Liga a 3-a, Marius Lacatus si Stefan Iovan si-au anuntat demisia de la CSA Steaua. Conform ProSport, postul de antrenor principal va fi preluat de Victor Piturca.

Fostul selectioner este interesat de o colaborare cu Armata, insa numai in anumite conditii, anunta sursa citata. Piturca vrea sa primeasca mana libera pentru a controla tot ce se intampla in club: transferuri, staff tehnic, programul jucatorior, organigrama sectiei de fotbal si sa fie omul care are ultimul cuvant la echipa.

Piturca poate prelua clubul

Pe langa numirea sa in postura de antrenor principal, Victor Piturca avea in plan sa preia echipa de la Armata in cazul in care aceasta promova in Liga a 2-a. Cu toate acestea, nu toti cei din interiorul clubului sunt multumiti de numirea lui Piturca. Mai mult, nici cei din Peluz SUD Steaua nu ar fi de acord cu aceasta varianta. Suporterii l-au asociat pe fostul selectioner cu Gigi Becali.

Mirel Radoi: "Se stia omul care urmeaza sa preia echipa"

Mirel Radoi a dezvaluit in trecut ca un om este dispus sa preia clubul de la Armata, insa nu a vrut sa spuna despre cine este vorba.

"Eu am fost la cateva discutii cu cei de la CSA Steaua si cu suporterii cand am antrenat FCSB. Am fost primit foarte bine, dar mi-am dat seama ca niciuna dintre parti nu isi dorea cu adevarat o impacare.

Propunerea mea a fost sa oferim o suma de bani, sa zicem 10 milioane de euro. Urma sa fie platita in decursul a cativa ani catre CSA. Inca de atunci exista un plan bine stabilit si se stia omul care urmeaza sa preia echipa in momentul in care va ajunge in Liga a 2-a. Nu pot sa ii spun numele, pentru ca nu ar fi corect", a spus selectionerul Romaniei U21