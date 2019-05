Ce cadou pregateste Duckadam pentru vizita Papei Francisc la Bucuresti: "E din anul in care m-am nascut eu"

Invitat de presedintele Iohannis sa dea mana cu Papa Francisc, Duckadam nu se duce cu mana goala la Cotroceni.

O sticla veche de 60 de ani. E cadoul pe care Papa Francisc il va primi de la Duckadam in timpul vizitei in Romania



"Am intentie sa-i ofer o pereche de manusi. Am pregatit si o sticla de vin din anul in care m-am nascut eu, in 59!" a spus Duckadam.



Scolile din Bucuresti vor fi inchise vineri, iar 4000 de politisti si jandarmi vor fi mobilizati la sosirea Papei in capitala.