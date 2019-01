Duckadam lanseaza o carte si devine presedintele unei academii de fotbal din Anglia: "Discursul lui Tusk mi-a dat incredere!"

Helmuth Duckadam spune ca e pregatit sa se implice in mai multe proiecte personale. Discursul lui Donald Tusk i-a dat aripi.

Duckadam va lansa o carte cu povestea vietii lui, vrea sa scoata pe piata manusi care ii vor purta numele si se va implica la o academie de fotbal cu sediul la Londra.

Legenda de la Sevilla, in prezent presedinte de onoare la FCSB, spune ca a fost impulsionat de discursul presedintelui Consiliului European, Donald Tusk.

"Lucrez la o carte, un fel de autobiografie, dar nu neaparat despre fotbal, despre viata mea, ceva din jurul fotbalului. Cred ca e un lucru mai interesant decat sa spui in ce jocuri ai jucat."

"Am o linie de treninguri, dar cred ca este prea putin. Probabil ca voi incerca sa ies pe piata cu manusi cu brandul « Helmuth Duckadam». Voi fi, probabil, cat de curand, si presedinte de onoare al unei academii din Anglia, condusa de un roman, Gabi Dumitru. Are o academie in Londra si vrea sa se extinda la Madrid si la Dublin."

"Anul asta voi lucra mai mult la imaginea mea. Si impulsul dat de domnul presedinte (n.r. Donald Tusk, presedintele Consiliului Europei) in acest discurs cred ca mi-a dat mai multa incredere in mine si voi lucra la brandul «Helmuth Duckadam>>", a spus Duckadam la Telekomsport.

Numele lui Duckadam, invocat de Donald Tusk



Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a invocat numele lui Helmuth Duckadam intr-un discurs impresionant sustinut in seara in care Romania a preluat presidentia Uniunii Europene.

"As vrea sa fac un apel la romani sa apere, vreau sa apere in Romania fundamentele civilizatiei noastre politice, libertatea, integritatea, respectarea adevarului in viata publica, statul de drept si Constitutia, sa le apere cu aceeasi hotarare cu care Helmuth Duckadam a aparat acele patru penalty-uri la Sevilla, in finala Cupei Campionilor. Atunci si mie mi s-a parut imposibil, dar el a reusit. Si voi veti reusi!"