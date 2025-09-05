Fundașul dreapta Romario Benzar (33 de ani) nu mai este jucătorul lui FC Botoșani. Clubul din Moldova a anunțat vineri că despărțirea s-a produs de comun acord.

Romario Benzar și-a reziliat contractul cu FC Botoșani



Benzar juca din 2023 la Botoșani și mai avea un an de contract. În acest sezon a fost titular în primele două etape, însă ulterior nu a mai jucat deloc sub comanda lui Leo Grozavu.



"FC Botoșani a încetat, de comun acord, relațiile contractuale cu jucătorul Romario Benzar.



Venit la FC Botoșani în vara anului 2023, fundașul dreapta născut pe 26.03.1992 a strâns în cele trei sezoane în care a îmbrăcat tricoul „roș-alb-albastru” 37 de partide, trecându-și în cont și 6 asisst-uri.



Mulțumim Romario pentru profesionalism și pentru felul în care ai apărat culorile roș-alb-albastre. Mult succes în continuare în carieră!", a transmis FC Botoșani.

