Dublul campion al Rom&acirc;niei și-a reziliat contractul cu echipa de pe loc de play-off Superliga
FC Botoșani s-a despărțit de unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul condus de Leo Grozavu.

Romario BenzarFC Botosani
Fundașul dreapta Romario Benzar (33 de ani) nu mai este jucătorul lui FC Botoșani. Clubul din Moldova a anunțat vineri că despărțirea s-a produs de comun acord.

Romario Benzar și-a reziliat contractul cu FC Botoșani

Benzar juca din 2023 la Botoșani și mai avea un an de contract. În acest sezon a fost titular în primele două etape, însă ulterior nu a mai jucat deloc sub comanda lui Leo Grozavu.

"FC Botoșani a încetat, de comun acord, relațiile contractuale cu jucătorul Romario Benzar. 

Venit la FC Botoșani în vara anului 2023, fundașul dreapta născut pe 26.03.1992 a strâns în cele trei sezoane în care a îmbrăcat tricoul „roș-alb-albastru” 37 de partide, trecându-și în cont și 6 asisst-uri. 

Mulțumim Romario pentru profesionalism și pentru felul în care ai apărat culorile roș-alb-albastre. Mult succes în continuare în carieră!", a transmis FC Botoșani.

Benzar a câștigat două titluri de campion în România, ambele cu clubul condus de Gică Hagi - FC Viitorul, iar ulterior Farul Constanța.

Fost jucător la FCSB, Lecce, Perugia sau UTA Arad, Benzar a strâns 19 meciuri la naționala României. Ultimul datează din noiembrie 2019.

