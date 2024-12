După meciul din Cupa României dintre Oțelul și Sepsi (0-0), Dorinel Munteanu a avut un discurs foarte dur în care s-a plâns de gravele probleme financiare ale clubului. Antrenorul a transmis că se așteaptă ca mulți jucători să plece în iarnă.

Juri Cisotti, la FCSB?



Cisotti, care mai are doar 6 luni de contract cu Oțelul, ar putea pleca de la formația gălățeană în această iarnă, mai ales ținând cont de problemele financiare ale clubului. Întrebat despre interesul celor de la FCSB, căpitanul Oțelului a refuzat să ofere un răspuns concret, spunând că totul se va decide după ultimul meci din acest an.



"Nu s-a discutat cu mine, dar am văzut. Nu știu nimic. E ca acum 2-3 săptămâni situația. Eu nu știu nimic și sunt concentrat pentru ultimul meci, cel de duminică.



În iarnă nu știu ce voi face. Vine ultimul meci și vedem ce o să se întâmple. Eu cred că avem șanse contra lui CFR. Trebuie să ne revenim după acest rezultat, dar eu sunt pozitiv", a spus Cisotti, după meciul cu Sepsi.

Recent, Gigi Becali a anunțat că ar putea oferi aproximativ 100.000 de euro pentru transferul lui Cisotti.

Cisotti și-a făcut junioratul în Italia, la Triestina și Chievo, iar ulterior a jucat pentru formații din Serie B sau Serie C, precum Latina Calcio, Spezia sau Casertana FC.



Timp de trei ani, în intervalul 2018-2021, Cisotti a jucat în Malta, la Mosta FC și Sliema Wander. Ulterior, italianul a semnat cu Oțelul, într-o perioadă în care gălățenii se aflau în liga a treia.

Dorinel Munteanu: "Situația de la Oțelul este foarte critică. Nu mai văd luminița de la capătul tunelului"

Pe lângă jocul slab al echipei, Dorinel Munteanu spune că Oțelul se află într-o situație "foarte critică" din punct de vedere financiar. Antrenorul susține că gălățenii nici măcar nu știu dacă vor avea banii necesari pentru a face deplasarea la Cluj-Napoca pentru meciul cu CFR, de duminică.

"Mi-aș fi dorit să înțeleagă și băieții că ultimele două jocuri de pe teren propriu trebuia să le terminăm mai bine. Le-am terminat în genunchi. M-aș pune în locul suporterilor noștri, care au fost și azi la stadion, deși jocul a fost fără miză.



Din păcate, avem încă o deplasare la Cluj, cu CFR, un meci foarte greu. Nu știu ce rost mai are această deplasare pentru că jocul nu dă speranțe absolut deloc. Nu știu, jucătorii sunt în vacanță... altă explicație nu pot găsi. Am încercat să-i protejez, dar azi a fost un joc de atitudine, de caracter. Sunt foarte dezamăgit. După trei ani și jumătate, pentru mine este cea mai dureroasă zi. Am mai pierdut jocuri, am mai avut rezultate negative, dar ca azi nu m-am simțit niciodată.



Așa cum am fost responsabil de trei ani și jumătate, așa sunt și acum. De câteva săptămâni am spus că avem probleme, avem probleme, avem probleme. Toată lumea a râs de mine. Uite că aceste probleme s-au acutizat tot mai mult și suntem într-o situație extrem de critică! Sunt șanse minime, sincer. Nu știu ce minune să mai vină de la Dumnezeu ca să intrăm în normalitate. Unii oameni care au fost lângă noi fac eforturi foarte mari, mă refer la domnul primar, Consiliul Local, plus sponsorii. În rest, oamenii nu au fost lângă noi și se vede. Nu-mi pot ascunde necazul, amărăciunea, nevoile. Să tac nu se mai poate! Asta nu scuză căderea. Suntem și noi vinovați, dar sunt și alți factori care țin de performanța fotbalului.



Foarte mulți jucători vor părăsi clubul în această iarnă. Planul este ca până acum - bugetul pe hârtie l-am avut, dar cu hârtiile nu poți face nimic. Chiar dacă sunt răspunzător de rezultate, cred că și alți parteneri, sponsori trebuie să fie lângă echipă pentru că în fotbal nu merge fără investiții.



Niciodată n-am avut un buget fix. Tot timpul am trăit de pe o zi pe alta. Lumea ar trebui să audă aceste lucruri pentru că am fost direct implicat. Niciodată n-a avut Oțelul un buget stabil.



Nu știu dacă jucătorii vor avea bani de sărbători. Cum am așteptat de 7 luni, de 10 luni, așteptăm și acum. Pe mine mă supără alt lucru. Nu știu cu câți să fac deplasarea după această umilință. În trei ani și jumătate n-am trăit o zi ca asta. Chiar dacă au fost puțini fani pe stadion, mulți s-au uitat la televizor. Dezamăgirea e mare și îmi cer scuze față de tot orașul.



Din 2021, de când am preluat această echipă, este prima zi în care chiar nu mai văd luminița de la capătul tunelului. Chiar nu o văd, sincer! Suntem la finalul unui an în care mi-am făcut speranțe. Situația este dezastruoasă. Câte luni sunt întârziere? Sunt destule luni, dar cu fiecare zi cu care trece, cu atât ne adâncim mai mult. Degeaba sunt două luni la jucători. Cu cât mergi mai departe, cu atât te afunzi mai tare.



Cei care au fost alături de mine la început sunt și acum, chiar dacă nu financiar. Acest club a trăit prin sprijinul multor oameni de bună credință. Dacă ai numai buget pe hârtie nu se poate.



Cantonament de iarnă? Nici vorbă! Un cantonament la Vatra Dornei este cel puțin 15.000 de euro, 18.000 de euro. Noi ne gândim dacă avem bani de deplasare la Cluj. Asta să știe toată lumea! Dacă nu erau Consiliul Local și primarul, nu mai aveam de multă vreme acești bănuți. E foarte critic!", a spus Dorinel Munteanu.