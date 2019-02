Doi jucatori, OUT dupa primul meci! Momentul care i-a trimis pe banca: "De ce ma scoti?" Becali i-a facut praf si ii da dreptate lui Teja

FCSB a facut egal pe terenul Dunarii Calarasi, in primul meci al lui Teja pe banca echipei in campionat.

In timpul partidei, doi jucatori au fost deranjati de faptul ca antrenorul i-a scos de pe teren si i-a inlocuit.

Teja a decis sa-l inlocuiasca pe Adrian Stoian cu Florentin Matei in minutul 51. Decizia antrenorului l-a enervat la culme pe jucator, care a protestat si a strigat: "Pe mine ma scoti?".

Al doilea stelist nervos ca a fost inlocuit a fost Raul Rusescu. In locul lui, in teren, a intrat in minutul 58 Olimpiu Morutan. Rusescu nu s-a putut abtine si el si, pe imaginile surprinse de camerele de filmare s-a vazut totul.

"De ce ma scoti, manca-ti-as gura ta?! De ce ma scoti? Lasa-ma in pace!", a strigat Rusescu.

Dupa meci, Teja l-a aparat, totusi, pe Stoian, spunand ca acesta era suparat pe arbitru. Aceeasi explicatie a dat-o si Rusescu. Atacantul FCSB-ului a declarat ca a fost enervat de faptul ca arbitrul a oprit foarte usor partida, pentru fiecare simulare a gazdelor.

"L-am schimbat pe Rusescu pentru ca voiam sa insuflu mai multa energie echipei, am vrut sa joc mai ofensiv", a explicat Teja inlocuirea lui Rusescu.

Totusi, cei doi jucatori au putine sanse sa mai fie titulari la urmatorul meci. Pe langa protestele la adresa deciziilor antrenorului, Stoian si Rusescu au fost facuti praf si de Gigi Becali.

"Cum sa iei campionatul cu ala din Italia, cu Stoian? Eu habar n-aveam cum e... Numai in spate joaca! N-ai cum sa iei campionatul asa. Eu si Gica Hagi. Pe noi sa ne scoateti. Sa fii nebun sa iei! Sa fii bolnav la cap sa zici de titlu! Calarasi are salarii de 500 de euro, de 1000 de euro pe luna", a spus Becali dupa meci.

"Nu ma intereseaza ce a folosit Mihai Teja, nu m-am bagat, nu ma voi baga. Avem nevoie de un atacant, nu poti sa joci cu Rusescu", a continuat patronul FCSB.