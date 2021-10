Discursul lui Dragoș Grigore după victoria cu CFR. Secretul revenirii Rapidului și situația delicată în care era înjurat

Adrian Bălan a înscris ambele goluri ale giuleștenilor, într-un meci în care defensiva lui Mihai Iosif a avut o evoluție fără greșeală.

Dragoș Grigore a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei lui Mihai Iosif. A intervenit în momentele critice pentru echipa sa și a câștigat multe dueluri aeriene cu atacanții campioanei.

La final, a vorbit despre lipsa fanilor rapidiști din tribune, despre secretul revenirii formației giuleștene după o perioadă nefastă, dar și despre trecutul său de dinamovist în contextul viitoarei partide cu trupa lui Mircea Rednic.

Dragoș Grigore: "Am fost uniți"

"Cred că s-au bucurat de acasă suporterii, am obținut o victorie meritată, ne-am creat șanse de a marca, am avut și posesie în anumite momente ale jocului, ne bucurăm pentru acest rezultat.

Sunt momente în viața unei echipe și de genul acelora pe care le-am traversat. Am fost uniți, am reușit să trecem peste acele momente, am reușit după pauza generată de națională să trecem cu bine, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ.

E o victorie importantă, dar urmează meciuri importante, cu Academica, cu Dinamo", a spus stoperul Rapidului.

Grigore: "Am fost înjurat și când eram la Dinamo"

Grigore a abordat și perioada petrecută la Dinamo, echipă la care s-a consacrat. Rapid va întâlni în deplasare, în etapa a 13-a, sâmbătă, de la ora 20:30, formația lui Mircea Rednic.

"Mă leagă amintiri și plăcute, și puțin mai neplăcute de Dinamo. Le mulțumesc celor de la Dinamo pentru tot sprijinul acordat, le sunt recunoscător pentru Dinamo, dar acum îmbrac tricoul Rapidului și e mai important prezentul.

Nu mă uit ce poziție ocupă Dinamo, într-un meci se poate întâmpla orice. CFR e echipa campioană, cu jucători valoroși, dar ați văzut că orice e posibil. Dinamo are jucători cu experiență, jucători tineri, va fi un meci interesant.

Nu contează dacă voi fi înjurat (n.r.: de suporterii lui Dinamo), am fost înjurat și când eram jucător acolo", a declarat Dragoș Grigore, la televiziunea Digi Sport.

Dragoș Grigore a evoluat la Dinamo între 2008 și 2014, timp în care a înscris nouă goluri în 135 de partide.

Rapid - CFR Cluj 2-0

FC Rapid: Moldovan – Săpunaru, Dandea, Grigore, Junior Morais – Creplja, Albu – Sefer (Ioniţă ’90), Stahl (Ilie ’67), Hlistei – Bălan (Marzouk ’70). Antrenor: Adrian Matei

CFR Cluj: Hindrich – Manea, Burcă, Cestor, Camora – Deac, Boateng (Bordeianu ’62), Păun – Chipciu (Costache ’62), Alibec (Debeljuh ’46), Omrani (Sigurjonsson ’62). Antrenor: Dan Petrescu

Cartonaşe galbene: J. Morais ’53 / Costache ‘74