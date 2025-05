Pe lângă Astrit Selmani sau Josue Homawoo, aflați la final de contract, alți jucători care probabil se vor despărți de Dinamo în această vară sunt Cristian Costin și Adnan Golubovic.

Cristian Costin și Adnan Golubovic se pregătesc să plece de la Dinamo



Cristian Costin (26 de ani), aflat la Dinamo din 2023, a jucat în 37 de meciuri din acest sezon, însă în cele mai multe meciuri a fost rezerva lui Maxime Sivis. Fundașul dreapta mai are contract pentru încă un an.



Adnan Golubovic (29 de ani) se află și el sub contract până în 2026, însă slovenul a pierdut postul de titular în dauna lui Alexandru Roșca.



În cazul amândurora, Andrei Nicolescu anunță că se află în căutarea unor variante de echipe.



"Costin are în continuare contract valabil pentru încă un an, dar, din discuțiile purtate, am înțeles că își dorește să găsească o altă provocare. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare.



În paralel, și noi analizăm piața pentru a identifica o opțiune bună pentru postul de fundaș dreapta.



Adnan, cu siguranță, nu este mulțumit de faptul că nu joacă. Clubul încearcă să-i găsească o soluție, iar și el este în căutarea unei alternative.



Strategia noastră este clară: vrem să mizăm în principal pe portari tineri, români. Dacă vom avea oportunitatea, ne gândim și la o variantă cu experiență, dar prioritatea rămâne clară – portari români, în care să investim și pe care să-i dezvoltăm", a spus Andrei Nicolescu, la Radio Dinamo 1948.