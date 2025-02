Penalizarea a fost dictată pentru nerespectarea obligaţiilor de organizare a jocurilor, conform unui articol din Regulamentul Disciplinar despre încălcarea dispoziţiilor privind organizarea în condiţii regulamentare a jocului (permiterea accesului publicului în stadion peste 90% din capacitate, vânzarea băuturilor alcoolice în stadion, accesul unor persoane neautorizate în incinta terenului, pe culoarele de acces şi la vestiare, neafişarea în stadion a regulilor ce trebuie respectate de spectatori, existenţa în stadion a unor obiecte sau materiale interzise, neasigurarea condiţiilor pentru activitatea presei, interzicerea nejustificată a înregistrării audio-video a jocului de către orice alt club, neprezentarea antrenorilor principali la conferinţa de presă de după joc, omisiunea imprimării pe documentele de acces a sectorului, rândului şi locului ce urmează să fie ocupateprecum şi orice alte încălcări de la prevederile ROAF privind organizarea jocului).



Dinamo, sancționată de Comisia de Disciplină



Şi Farul Constanţa a primit o penalitate sportivă, de 5.000 de lei, pentru introducerea de către suporteri a obiectelor şi materialelor interzise.



Comisia de Disciplină a penalizat şi Gloria Buzău, cu 5.000 de lei, ca urmare a incidentelor de la partida din deplasare cu Hermannstadt, scrie News.ro.



„SC Dinamo vs. FCV Farul Constanța – Incidente - În temeiul art. 83.7, raportat la art. 44 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 15.000 lei.



În temeiul art. 83.2.b, coroborat cu art. 82.2 din RD, se sancționează clubul FCV Farul Constanța cu penalitate sportivă de 5.000 lei.



AFC Hermannstadt vs. AS FC Buzău – Incidente - În temeiul art. 83.7 din RD, se sancționează clubul AS FC Gloria Buzău cu avertisment și penalitate sportivă de 5.000 lei.



FC FCSB vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente - Termen 05.03.2025”, a transmis LPF.