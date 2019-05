"Sa vedem cum pot sa-l iau!" Prima reactie a lui Becali dupa ce a aflat de pe sport.ro ca Ivan e de VANZARE

Andrei Ivan nu ramane la Rapid Viena, care avea optiune pentru un transfer definitiv vara asta.

Dupa ce a aflat informatia publicata in aceasta dimineata pe www.sport.ro, Becali a anuntat ca e gata sa inceapa tratativele pentru transferul lui Ivan. Krasnodar l-a luat acum doi ani cu 3 milioane de la Craiova, insa cota atacantului e mult mai mica in acest moment.

Ivan a dat un singur gol tot sezonul pentru Rapid Viena, in 22 de aparitii, dar este in continuare unul dintre favoritii lui Becali. Patronul FCSB a incercat sa-l transfere in fiecare perioada de achizitii din ultimii 3 ani, insa i-a fost imposibil.

"O sa vedem cum pot sa-l iau!", a spus Becali pentru www.sport.ro.

Sanse mari sa joace la Euro

Andrei Ivan are sanse majore sa fie in lotul Romaniei pentru Campionatul European din Italia si San Marino. Ivan e si in atentia lui Contra pentru nationala mare, dar forma sa recenta nu-i da sanse prea mari la convocare pentru dubla cu Norvegia si Malta din iunie.