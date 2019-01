Reactia lui Razvan Plesca dupa anuntul ofertei de la FCSB! Ce spune veteranul de 36 de ani de la Gaz Metan

Ioan Marginean, presedintele lui Gaz Metan, a dezvaluit ca Razvan Plesca (36 de ani) este dorit la FCSB.

FCSB vrea sa-l imprumute pe Andrei Vlad si sa-l aduca pe Razvan Plesca pe post de rezerva pentru Cristian Balgradean. Portarul Gazului spune ca nu stie nimic!

Razvan Plesca a vorbit despre presupusul interes al ros-albastrilor.

"Ma onoreaza faptul ca o echipa mare ca Steaua e interesata de mine, la varsta pe care o am. Mai multe detalii nu cunosc, sunt in vacanta si nu am discutat cu nimeni despre un posibil transfer. Doar am vazut ce a aparut in presa", a spus Plesca, potrivit Telekom!

Razvan Plesca are 36 de ani si este titular intre buturile lui Gaz Metan. In vara, el a vrut sa se retraga, dar a fost convins sa mai continue pentru un sezon.