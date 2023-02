Dică se antreneaza cot la cot cu jucătorii săi de la Mioveni. Neînvins în primele trei meciuri, Dică vrea o minune: să scape de retrogradare cu Mioveni.

„E clar că-mi doresc să reușim să rămânem cu Mioveni în prima ligă, îmi doresc să ajung cât mai sus, să iau un campionat în România, ăsta este visul meu”, a spus Nicolae Dică pentru SPORT.RO.

Dică anunță că nu poate fi campion cu FCSB

„Am fost dezamagit că am plecat mai repede decât îmi propusesem. Cum am plecat de acolo, asta m-a dezamăgit”, a mai spus Dică.

Fostul antrenor al FCSB-ului ar putea ajunge la Farul Constanța, dacă Hagi merge să antreneze în străinătate, unde a avut mai multe oferte în trecut.

„De la domnul Hagi am învățat foarte multe în perioada în care am stat la Viitorul (n.r. - acum Farul Constanța), doi ani și jumătate. Am <<furat>> multe lucruri de acolo, pentru că știam ceea ce urmează când voi renunța la fotbal”, s-a destăinuit Dică.

Nicolae Dică a preluat-o pe CS Mioveni la jumătatea lunii ianuarie a acestui an și este neînvins pe banca argeșenilor, cu două victorii și un rezultat de egalitate.

CS Mioveni este, în momentul de față, ultima clasată din Superliga.