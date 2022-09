Dică îi închide ușa unui jucător important de la FCSB: "A avut șansă, nu a profitat! Ei doi sunt peste el"

Ianis Stoica (19 ani) a fost unul dintre jucătorii importanți ai lui FCSB din sezonul trecut, marcând 9 goluri și oferind 5 pase decisive în 34 de meciuri. În actuala stagiune, tânărul atacant a început să evolueze din ce în ce mai puțin, iar recent și-a exprimat nemulțumirea.

Nicolae Dică: "Ianis Stoica nu a profitat de șansele avute"

Fiul lui Pompiliu Stoica a lăsat de înțeles că și-ar dori să plece de la FCSB, având în vedere că nu mai prinde echipa, iar Nicolae Dică a explicat acum de ce nu a mai mizat recent pe serviciile tânărului atacant.

Dică, antrenorul care l-a promovat pe Ianis Stoica la prima echipă a lui FCSB, spune că tânărul fotbalist nu a profitat de șansele avute, iar în momentul de față îl consideră a treia variantă de atacant, după Andrea Compagno și Bogdan Rusu.

"Eu sunt cel care l-am dus pe Ianis Stoica la prima echipă, la 14 ani. Eram la meci la juniori cu staff-ul meu și MM. L-am văzut pe el, juca mijlocaș dreapta, viteză foarte bună. Am întrebat cine e. 'E băiatul lui Pompiliu Stoica'. Atunci am aflat. Am plecat după meci și am spus: 'MM, de mâine vreau să vină la echipa mare!'. El era la juniori, nici măcar la echipa a doua. De atunci a rămas la echipa mare, l-am și debutat în Cupa României.

Îl cunosc foarte bine, am vrut să-l iau și la FC Argeș. Eu, când am venit la echipă, am început cu el titular. A jucat următoarele jocuri, apoi a intrat pe parcurs. Nu a avut realizările pe care eu le așteptam de la el. Apoi a venit concurența cu Rusu și Andrea, care, din punctul meu de vedere, sunt peste el. El trebuie să înțeleagă că trebuie să se antreneze și să dea totul. A avut șansa, nu a profitat de ea, trebuie să muncească, iar atunci când va avea șansa din nou să arate că s-a greșit față de el. E vorba și de oricare alt jucător, nu doar despre el.

Compagno și Omrani au venit în ultima perioadă. Când am venit eu, el era prima soluție. După, a venit Rusu. Acum nu mai avem cum să-l dăm împrumut. Tot ce urmează e să se antreneze, iar când voi apela la el să dea randamentul cel mai bun", a spus Nicolae Dică, la Digisport.

12 meciuri a strâns Ianis Stoica în acest sezon la FCSB, însă nu a marcat

Ianis Stoica: "Când se plătește o sumă de transfer pe un jucător... eu sunt din academie, e mai greu să compari"

Ianis Stoica a evidențiat faptul că Nicolae Dică i-a spus să se pregătească în continuare și, în acest fel, ar putea să prindă mai multe minute de joc în meciurile grupării din Berceni.

"(n.red. de ce nu a jucat mai mult în acest start de sezon) Nu știu să răspund, probabil am jucat mai prost la început de sezon și de acolo mi s-a tras totul, dar și sezonul trecut am început la fel de prost, dar mi s-a dat încredere și am revenit. Nu am decât să mă pregătesc și să îmi aștept șansa.

Dică mi-a spus să mă pregătesc și să îmi aștept șansa. Asta am de făcut și asta voi face, chiar dacă nu îmi convine după sezonul trecut când am rezolvat meciuri și am înscris goluri și echipa a fost aproape să câștige campionatul alături de mine. Nu am ce să fac, asta este.

Când se plătește o sumă de transfer pe un jucător, eu sunt din academie, e mai greu să compari. Este concurență, vom vedea care va fi soarta mea până la urmă. Mă sperie că vom rata play-off-ul. Anul trecut aveam altă încredere, eram sus, le suflam în ceafă celor de la CFR.

Acum ne uităm în clasament și până sus e puțin cam greu, dar trebuie să ne revenim, nu avem încotro. Ne bazăm pe calitatea noastră, suntem jucători buni, dar trebuie să intrăm în teren mai motivați", a spus Ianis Stoica, potrivit Digi Sport.