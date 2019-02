N-are voie nici la XEROX! I-au interzis lui Talpan sa mai intre in club dupa ora 18 l-au trimis la ANCHETA chiar in timpul PROCESULUI! Razboi TOTAL la Steaua. Ce s-a intamplat

Bixi Mocanu e contestat de juristul Talpan. Conflictul dintre cei doi nu pare sa mai poata fi rezolvat amiabil.

Talpan are probleme si cu actuala conducere a CSA, dupa ce s-a certat si cu fostul sef, Cristian Petrea. Juristul ar fi blocat de sefii clubului Armatei, sustin surse din CSA.

Ultima disputa dintre Talpan si comandantul Mocanu are un motiv cel putin amuzant. Seful clubului s-a enervat dupa ce a aflat ca Talpan a intrat in club pentru a printa documente de care avea nevoie la proces in jurul orei 22:00. Oficialul iI-a interzis accesul dupa ora 18:00 in institutie! Talpan s-ar fi plans si ca urma sa fie anchetat disciplinar de o comisie a CSA chiar in timp ce avea termen in instanta, dar si ca Mocanu refuza sa-i semneze cererile de trimitere in judecata, blocandu-l astfel in disputa cu Becali si FCSB.

Angajatii CSA cred ca apropierea lui Bixi Mocanu de generalul Zisu, care la randul sau ar fi conectat cu Becali, e motivul din spatele piedicilor permanente puse lui Talpan.

Intre Steaua si FCSB e lupta deschisa in instanta. Cele mai importante dosare sunt legate de marca, palmares si de recuperarea prejudiciului.